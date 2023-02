İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı bir kez daha su bastı

İzmir şehir merkezinde öğle saatlerinde etkili olan kısa süreli yağmur; yayaları ve araç sürücülerini olumsuz etkiledi.Yağmur, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Küçük Demir Han'ı da sular altında bıraktı.Esnaf, biriken suları tahliye etmek için fırça ve süpürgelerle iş başına koyulurken, her yağmurda Kemeraltı Çarşısı'nı su basması esnafı isyan ettirdi.Esnaf, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu sorunu bir türlü çözemediğini ifade ederek dert yandı.Handa çalışan bir büfe sahibi, iş yerini geçen yıl kiraladıklarını, kiralarken de çevredekilerin çizme alması gerektiğini söylediğinde şaşırdıklarını dile getirdi. Esnaf, 'Biz buraya ilk geldiğimizde söylenen ilk şey 'Çizme alın' oldu. Niye dedik, buranın en ufak bir yağmurda sel olduğunu söylediler. En ufak bir yağmurda burası böyle. Bizden eski olan esnaf ağabeylerimiz 40 yıldır buranın böyle olduğunu, çözüm bulunamadığını söyledi. Yetkililerden çözüm ve yardım bekliyoruz. Şu an için hiçbir yetkili buraya çözüm bulamadı, herhalde uzun bir süre de böyle kalacak. İşlerimiz de aksıyor elbette. Buraya ne zaman yağmur yağsa bizim için gün bitiyor.' diye konuştu.Handa çay ocağı işleten Ali Özcan ise, '40 yıldır buradayım, 40 yıldır burası böyle. Kaldırım mühendisleri gelsinler buraya baksınlar, onlar daha iyi bilirler. Şu anda iş yapmıyoruz, çalışmıyoruz. Her yağmurda oturuyoruz, iş yapmıyoruz. Şu an az hali, çizme boyunu aşıyor bazen. Söylemekten yorulduk, dilimizde tüy bitti. Sözün bittiği yerdeyiz. Alıştık zaten, bu handaki herkesin çizmesi var.' açıklamasında bulundu.