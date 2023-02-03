Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: Kamyonette 1,5 milyon makaron ele geçirildi .

Gaziantep'te kamyonette 1,5 milyon makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi..

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan kamyonette koliler içerisinde 1,5 milyon makaron ele geçirildi.Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.