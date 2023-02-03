Gazeteci Kamuran Abacıoğlu''nun acı günü! Annesi 97 yaşında hayatını kaybetti...
Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu'nun annesi Firdevs Abacıoğlu, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
97 yaşında hayatını kaybeden merhumenin cenazesi 3 Şubat Cuma (bugün) günü Eyüp Sultan Camiinde kılınacak cuma namazına müteakip, Topkapı Anıt Mezar'ın hemen yanındaki aile kabristanında defnedilecek. Merhumeye Allah'tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı dileriz.
Kamuran Abacıoğlu: 'Annem Hacı Firdevs Abacıoğlu, bu geceyarısından sonra vefat etti, 97 yaşındaydı. 30 yıl önce birlikte hacca gitmiştik mübarek 3 aylarda bir cuma gecesi huzur içinde acı çekmeden bir kuş gibi son nefesini verdi. Mekanı cennet olsun'
Kamuran Abacıoğlu: 'İlahi bir tevafuk olsa gerek, rahmetli babam Kani Abacıoğlu da 57 yıl önce 2 Şubat 1966'da yine bir cuma gecesi vefat etmişti. Allah cümle ölmüşlerimize rahmet eylesin'
Kamuran Abacıoğlu: 'Annem Hacı Firdevs Abacıoğlu, bu geceyarısından sonra vefat etti, 97 yaşındaydı. 30 yıl önce birlikte hacca gitmiştik mübarek 3 aylarda bir cuma gecesi huzur içinde acı çekmeden bir kuş gibi son nefesini verdi. Mekanı cennet olsun'
Kamuran Abacıoğlu: 'İlahi bir tevafuk olsa gerek, rahmetli babam Kani Abacıoğlu da 57 yıl önce 2 Şubat 1966'da yine bir cuma gecesi vefat etmişti. Allah cümle ölmüşlerimize rahmet eylesin'
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