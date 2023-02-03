Gazeteci Kamuran Abacıoğlu''nun acı günü! Annesi 97 yaşında hayatını kaybetti...

97 yaşında hayatını kaybeden merhumenin cenazesi 3 Şubat Cuma (bugün) günü Eyüp Sultan Camiinde kılınacak cuma namazına müteakip, Topkapı Anıt Mezar'ın hemen yanındaki aile kabristanında defnedilecek. Merhumeye Allah'tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı dileriz.Kamuran Abacıoğlu: 'Annem Hacı Firdevs Abacıoğlu, bu geceyarısından sonra vefat etti, 97 yaşındaydı. 30 yıl önce birlikte hacca gitmiştik mübarek 3 aylarda bir cuma gecesi huzur içinde acı çekmeden bir kuş gibi son nefesini verdi. Mekanı cennet olsun'Kamuran Abacıoğlu: 'İlahi bir tevafuk olsa gerek, rahmetli babam Kani Abacıoğlu da 57 yıl önce 2 Şubat 1966'da yine bir cuma gecesi vefat etmişti. Allah cümle ölmüşlerimize rahmet eylesin'