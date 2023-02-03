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FETÖ'cü Hakan Şükür'den Millet İttifakı'na destek: Birlikten kuvvet doğar

Muhalefetin 'Mağduriyetlere son vereceğiz' diyerek FETÖ'cülere af sözü verdiği mutabakat metni, firari FETÖ'cü Hakan Şükür tarafından sevinçle karşılandı. Mutabakat metnine ilişkin paylaşımda bulunan firari Hakan Şükür, Altılı Masa liderlerine övgüler dizdi. Şükür, "Birlikten kuvvet doğar diyerek milleti bir arada tutma çabasında olanları yürekten alkışlamak gerek." dedi.

FETÖ'cü Hakan Şükür'den Millet İttifakı'na destek: Birlikten kuvvet doğar
Ekleme: 3.02.2023 - 13:51 Güncelleme: 3.02.2023 - 14:04 / Editör: Ozge Selin
FETÖ'cü Hakan Şükür'den Millet İttifakı'na destek: Birlikten kuvvet doğar
Altılı Masa'nın liderleri hafta başında Ortak Politikalar Mutabakat Metni Tanıtım Toplantısı düzenledi. Ortak mutabakat metninde açıklanan bazı maddeler tepkilere yol açtı.

FETÖ'CÜLERİ SEVİNDİREN AÇIKLAMA

Altılı Masa'nın mutabakat metninde FETÖ'cülere yönelik ifadeler yer aldı. Yapılan açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında görevlerinden alınanlara yönelik şu ifadelere yer verildi:

'Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz.

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz'

FİRARİ FETÖ'CÜ HAKAN ŞÜKÜR MUTABAKAT METNİNİ SEVİNÇLE KARŞILADI

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür, Altılı Masa'nın mutabakat metnine ilişkin paylaşımda bulundu. FETÖ firarisi Şükür, Altılı Masa liderlerine övgüler dizerek birlik mesajı verdi.

Şükür, şu ifadeleri kullandı:

'Milleti yani hepinizi ilgilendiren, Millet ittifakının mütabakat metni özetini okuyun okutturun. Herkesin kendini ve istediklerini bulacagı önemli konular var. Birlikten kuvvet doğar diyerek, Milleti bir arada tutma çabasında olanları yürekten alkışlamak gerek.'

FETÖ'cü Hakan Şükür'den Millet İttifakı'na destek: Birlikten kuvvet doğar
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