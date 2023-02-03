Fenerbahçe taraftarından Adana Demirspor maçının yan hakemine tepki

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile Cherif Ndiaye ve Enner Valencia'nın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.Fenerbahçe cephesi ise hakem Ali Palabıyık'ın maçta verdiği kararlara büyük tepki gösterdi.Maçın ardından ise bir Fenerbahçe taraftarı, dün oynanan Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının yan hakemi Abdullah Bora Özkara'yla uçakta karşılaştı.Maçtaki verilen kararlara tepki gösteren taraftar, Özkara'ya karşı şunları söyledi:'Canımızı sıkmayın vallahi sizi sokağa çıkartmayız, Fenerbahçe ile uğraşmayın. Ota b*ka bayrak kaldırmayı biliyorsunuz, her şey çok rahat değil mi? Evine gideceksin uyuyacaksın...Cebimden bir ton para verdim, ama senin 2 tane b*ktan kaldırdığın bayrakla hayatıma yön veriyorsun.'