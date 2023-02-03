Fenerbahçe taraftarından Adana Demirspor maçının yan hakemine tepki
Fenerbahçeli bir taraftar, Adana Demirspor maçının yan hakemi Abdullah Bora Özkara'ya karşılaşmanın ardından uçakta serzenişte bulundu.
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile Cherif Ndiaye ve Enner Valencia'nın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe cephesi ise hakem Ali Palabıyık'ın maçta verdiği kararlara büyük tepki gösterdi.
Uçakta, yan hakemle karşılaştı
Maçın ardından ise bir Fenerbahçe taraftarı, dün oynanan Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının yan hakemi Abdullah Bora Özkara'yla uçakta karşılaştı.
'Fenerbahçe ile uğraşmayın'
Maçtaki verilen kararlara tepki gösteren taraftar, Özkara'ya karşı şunları söyledi:
'Canımızı sıkmayın vallahi sizi sokağa çıkartmayız, Fenerbahçe ile uğraşmayın. Ota b*ka bayrak kaldırmayı biliyorsunuz, her şey çok rahat değil mi? Evine gideceksin uyuyacaksın...Cebimden bir ton para verdim, ama senin 2 tane b*ktan kaldırdığın bayrakla hayatıma yön veriyorsun.'
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