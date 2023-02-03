CHP'li Kılıçdaroğlu'ndan adaylık için yeni hamle: CHP Genel Merkezi'ne 'Ben Kemal geliyorum' afişi asıldı

6+1'li kaos koalisyonunda adaylık krizi sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den hamleler gelmeye devam ediyor.Son olarak yaptığı açıklamalarla adaylığını adeta ilan eden Kılıçdaroğlu, 13 Şubat'ta toplanacak 6'lı koalisyonun toplantısına 10 gün kala CHP Genel Merkezi'nde yer alan ve Başkan Erdoğan'ın tepki gösterdiği 'Yeter Söz Milletindir' afişini indirerek yerine 'Ben Kemal. Geliyorum' afişini astırdı.Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Deniz Demir, sosyal medya hesabından CHP Genel Merkezi'ne asılan yeni afişi paylaştı.Kılıçdaroğlu'nun 'Ben Kemal. Geliyorum' afişinin genel merkeze asılmasının ardından bir vatandaşın karşı hamlesi sosyal medyada gündem oldu. İsminin Emirhan olduğu öğrenilen vatandaş, CHP Genel Merkezi'nin önünde 'Kılıçdaroğlu aday olmasın' dövizi açıp poz verdi.'Ben Kemal. Geliyorum' afişini CHP'liler sosyal medyadan paylaşmaya devam ederken Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve partililerin nasıl tepki vereceği merak konusu oldu. Zira son olarak İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, 'CHP masayı Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz.' demişti.CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasını Saraçhane'de adaylık PR'ına dönüştüren Meral Akşener, tüm şehirlerde İBB Başkanı ile olan fotoğraflarını reklam panolarına astırmıştı.Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerin AK Parti'nin temelini attığı hizmetlere çöktüğü bu günlerde CHP yönetimi bu durumu daha ileri bir noktaya taşıyarak, Adnan Menderes ve Başkan Erdoğan ile özdeşleşen 'Yeter Söz Millettindir' sloganına çökmeye çalışmıştı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin 18 Ocak'taki grup toplantısında yaptığı konuşmada 2023 seçimleri için 14 Mayıs'ı işaret etti.Erdoğan şunları söyledi:'Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletindir.' diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Aynı şekilde rahmetli Özal, darbenin gölgesinde girdiği seçimde 'Türkiye'ye çağ atlatma' vaadiyle önemli bir başarı kazanmıştı. Biz de 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' diyerek özgürlük ve refah özlemi içindeki milletimizin büyük desteği ile hükümete gelmiştik. Şimdi de 'Yeter söz de karar da gelecek de milletindir.' diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz.Sözü de kararı da geleceğini tayin hakkını da milletimize bırakmak istemeyen vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine 'yeter' diyecektir.'TAM BİR AKIL TUTULMASI: CHP İKTİDARINI SONLADIRAN SLOGAN CHP BİNASINA ASILDIBaşkan Erdoğan, Menderes'in CHP iktidarına karşı aldığı zaferi hatırlatarak verdiği bu mesaja CHP büyük bir akıl tutulması içinde sahip çıkmaya kalktı.73 yıl önce CHP iktidarını sonlandıran 'Yeter Söz Milletinindir' sloganı CHP'nin Parti genel merkezine ve il ilçe başkanlıklarının binalarına asıldı. Söz konusu slogan ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı da yer aldı.CHP'nin iktidarını bitiren bu sloganı CHP'li vekillerde benzer bir akıl tutulmasıyla sahiplenerek 'Yeter Söz Milletindir' paylaşımları yaptı.CHP'nin bu slogana çökme işine Başkan Erdoğan da tepki gösterdi.Erdoğan dün Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada CHP'ye şu sözlerle yüklendi;'Rahmetli Menderes, 73 yıl önce emperyalistlerin ülkemize operasyon aracına dönüşen tek parti faşizmine karşı ne demişti. 'Yeter, söz milletindir.' demişti. Her ne kadar Menderes'in sonu idam sehpasında bitmiş olsa da bu söz yıllardır milletimizin yüreğinde yankılanmaya devam etmiştir. Şimdi bu CHP, çıkmış bizi taklit ediyor; 'Yeter, söz milletindir.' Bay Kemal, bunu biz söyleyeli ne kadar oldu, haberin yok mu? Bunlar darbeci, darbeci. Bunlar vesayetçi. Şimdi hep birlikte öyle bir haykıralım ki Türkiye duysun. Kaldıralım elleri. Hanımlar sizden çok şey bekliyorum. Kale içeriden fethedilir. Onun için göreviniz ağır. Hazırız; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet; bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Yolumuz açık olsun.'CHP'nin yaşadığı bu akıl tutulması ve slogan hırsızlığı CHP yandaşı İsmail Saymaz'ın da tepkisini çekti. İsmail Saymaz CHP yönetimini ağır bir şekilde eleştirirken bu kullanımın hatalı olduğunu savundu.Saymaz şunu yazdı;'CHP'nin 'Yeter söz milletindir' sloganı ve işaretini kullanmasını hatalı buluyorum. Bu slogan ve işaret DP'nin CHP iktidarını devirmesini sembolize ediyor. Bugünkü CHP reddi miras yapmadığına göre neden yenilgisini ifade eden sloganı benimser? Yenilginin sloganıyla zafer olmaz.'