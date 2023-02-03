Bakan Varank’tan İmamoğlu’na gönderme: Seviyorsan git konuş bence Ekrem İmamoğlu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habitat Yeni Nesil Yaşam Merkezi açılışında kendi sesinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a benzetildiğini belirterek Başkan Erdoğan’ın sıklıkla kullandığı “Nereden nereye” ifadesini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise İmamoğlu’nun bu konuşmasının görüntüsünü sosyal medyadan paylaşıp “Seviyorsan git konuş bence Ekrem İmamoğlu…” diyerek İmamoğlu’na göndermede bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habitat Yeni Nesil Yaşam Merkezi açılışında bir konuşma yaptı.
İmamoğlu konuşması esnasında, 'Tam da şöyle bir tarife uygun bir yer burası. Ben böyle yapınca da 'sesin çok benziyor falan' diyorlar fesuphanallah' dedi. İmamoğlu daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla kullandığı ' 'Nereden nereye' diyeyim birazcık öyle, bir benzetme daha yapsınlar' dedi.
'SEVİYORSAN GİT KONUŞ BENCE EKREM İMAMOĞLU…'
İmamoğlu'nun bu konuşmasındaki anların görüntüsünü paylaşan bir sosyal medya hesabının görüntüsünü alıntılayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İmamoğlu'nun sosyal medya hesabını ekleyerek 'Seviyorsan git konuş bence Ekrem İmamoğlu…' ifadelerini kullanıp İmamoğlu'na göndermede bulundu.
İmamoğlu'nun ise Bakan Varank'ın göndermesine bir cevap vermemesi dikkat çekti. Sosyal medyada ise Bakan Varank'ın İmamoğlu'na 'Seviyorsan git konuş bence' sözlerinin yer aldığı paylaşım ile İmamoğlu'nun videosu çokça paylaşıldı.
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