Bakan Varank’tan İmamoğlu’na gönderme: Seviyorsan git konuş bence Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habitat Yeni Nesil Yaşam Merkezi açılışında bir konuşma yaptı.İmamoğlu konuşması esnasında, 'Tam da şöyle bir tarife uygun bir yer burası. Ben böyle yapınca da 'sesin çok benziyor falan' diyorlar fesuphanallah' dedi. İmamoğlu daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla kullandığı ' 'Nereden nereye' diyeyim birazcık öyle, bir benzetme daha yapsınlar' dedi.İmamoğlu'nun bu konuşmasındaki anların görüntüsünü paylaşan bir sosyal medya hesabının görüntüsünü alıntılayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İmamoğlu'nun sosyal medya hesabını ekleyerek 'Seviyorsan git konuş bence Ekrem İmamoğlu…' ifadelerini kullanıp İmamoğlu'na göndermede bulundu.İmamoğlu'nun ise Bakan Varank'ın göndermesine bir cevap vermemesi dikkat çekti. Sosyal medyada ise Bakan Varank'ın İmamoğlu'na 'Seviyorsan git konuş bence' sözlerinin yer aldığı paylaşım ile İmamoğlu'nun videosu çokça paylaşıldı.