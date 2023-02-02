Bakan Varank'tan 6'lı koalisyona vizyon mesajı: Bizi izlemeye devam etsinler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye Yüzyılı Zirvesi ve Para Sohbetleri programına katıldı. Zirve öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Varank, 6'lı koalisyonun mutabakat metnine tepki gösterdi.'UZAY, BİYOTEKNOLOJİ ALANINDA EN UFAK BİR VADETLERİ YOK'Mutabakat metninde vizyon olmadığını vurgulayan Bakan Varank, '6'lı masanın Türkiye'de teknoloji ve inavasyon alanında neler yapıldığını bilmediğini anlıyoruz. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak trendleri takip eden dünyayı takip eden bu anlamda Türkiye'yi teknoloji ve inavasyon yarışında ön plana çıkarmak için gerekli çalışmaları yapan ve hayata geçiriyoruz. Birçok alanda büyük bir atılım içerisindeyiz. Bu 6'lı masanın programında metninde bu tarz bir vizyon olmadığını görmüyoruz. Uzay, biyoteknoloji alanında en ufak bir vadetleri yok. Onlar bizi izlemeye devam etsinler. Vatandaşlarımız zaten 2300 maddelik böyle karman çorman bir metinden ziyade kim hali hazırda neyi ortaya koyuyor bunu değerlendireceklerini düşünüyorum.' şeklinde konuştu.Bakan Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:'Teknolojiyi görmek için yurt dışına gitmeye gerek yok. Daha önce insansız hava araçlarına 'heron'lar denirken şimdi Bayraktar'a şarkılar yazılıyor. Türkiye savunma sanayii alanında marka haline geldi.TÜRKİYE'DEKİ İŞ İNSANLARINA ÇAĞRITürkiye daha birçok alanda kendi üretim kabiliyetlerini artırmaya devam edecek. Teknoloji tabanlı girişimler Türkiye Yüzyılını inşa etmede lokomotif görevi görecek. Geleneksel iş insanlarımızın Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine eğilmeleri lazım. Biz bu noktada girişimcilik ekosisteminin önünü açmaya devam edeceğiz.'BİZİM YAPTIKLARIMIZA HAYALLERİ BİLE ERİŞEMEZ'Türk sanayisi artık dünya pazarında üst sıralarda yer alıyor. Küresel inavosyon endeksinde 14 sıra birden yükseldik. Gönül isterdi ki yaptıklarımızdan bahsederken 6'lı masanın temsilcilerimiz de burada olsun. Mutabat metninde bizim yaptıklarımızı kendilerine hedef olarak koymuşlar. Bizim yaptıklarımıza hayalleri bile erişemez.'İŞ DÜNYASINI TEHDİT EDEN MUHALEFET PARTİSİ VAR'İş dünyasını ve yatırımcıları tehdit eden bir muhalefet partisi var. İşte aslında iş dünyasının bunu çok iyi değerlendirmesi lazım. Biri sizi tehdit ediyorsa buna en iyi tepkiyi iş dünyası vermesi lazım. Türkiye'nin dünyanın en büyük çimento ihracatçılarından biri olduğunun farkında bile değiller.'