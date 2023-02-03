Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan 'Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı' görevine Ali Arif Özzeybek atandı.Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na Ali Arif Özzeybek atandı.9 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nda sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar ile pozisyon unvanları ve asgari nitelikler de belirlenmişti.Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak ‘Alevi-Bektaşi Cemevi Önderi' ile ‘Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı' unvanlarında sözleşmeli personel istihdam edilebilecek.Alevi-Bektaşi Cemevi Önderi'nin Alevi-Bektaşilik yolunda temayüz etmiş olması veya cemevlerinde erkan hizmeti yürütülmesinde bulunmuş olması gerekiyor.Yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre istihdam edilecek Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı kadrosu için de Alevi-Bektaşilik alanında uzmanlaşmış olması ve alanıyla ilgili araştırma çalışmalarında bulunması şartı aranıyor.1964 yılında Ankara doğan Ali Arif Özzeybek, 1991 yılında ABD'de İmplant Eğitimi aldı.1996 yılında Texas üniversitesi Periodontoloji bölüm başkanı olan Prof.Dr.Roland Meffert ile birlikte ICOI Meffert Implant Enstitüsünü kurdu.1995 yılında Dr.Özzeybek Texas Üniversitesi diş hekimliği fakültesi ile Roland Meffert Implant Enstitüsü arasında bilimsel kültürel değişim programı anlaşmasını imzaladı.1997 yılında Junior Chamber ile Hürriyet gazetesinin iş birliği ile düzenlenen Yılın En Başarılı Gençleri yarışmasında “Bilimsel Önderlik” kategorisinde Türkiye'nin en başarılı genci seçilmiş olup Dünyanın en başarılı gençleri yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.2010 yılında ICOI Avrupa kongresi 2014 yılında Dünya Kongresi başkanlığını yaptı. ICOI ‘ın İmplant Dentistry Dergisinde 2009-2014 yılları arasında Editoral Reeview Booard ‘da görev aldı.2004 yılında akademisyen, siyaset bilimcilerle beraber Gelecek Bilimi Derneği'ni kurmuş ve derneğin başkanlık görevini üstlendi.Halen aktif olarak klinikte ekibi ile beraber diş hekimliği tedavileri, implant ve yumuşak doku cerrahisi uygulamaları hizmeti veren Dr Ali Arif Özzeybek, evli ve iki çocuk babasıdır.