  • USD: 18,79 - 18,83
  • EURO: 20,52 - 20,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AKOM'dan İstanbul'a kar yağışı ve fırtına uyarısı! Günlerce sürecek...

Afet Koordinasyon Merkezi'nden İstanbul'a kar ve fırtına uyarısı yapıldı. Pazar sabahı başlaması beklenen kar yağışının aralıklarla perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Ekleme: 3.02.2023 - 16:51 Güncelleme: 3.02.2023 - 17:00 / Editör: Ozge Selin
AKOM'dan İstanbul'a kar yağışı ve fırtına uyarısı! Günlerce sürecek...AKOM'dan yapılan açıklamada, pazar günü sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek İstanbul'da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı beklendiği belirtildi.

Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'un, pazar günü sabah 08.00'den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. İBB AKOM verilerine göre; soğuk hava kuzeyli rüzgarların (Karayel, Yıldız) 60-80km/s hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile hâlihazırda 5-7°C'ler civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine -1, 3°C gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

YER YER YOĞUN KAR YAĞIŞI GEÇİŞLERİ OLACAK

Pazar sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların kuzey ve yüksek kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Çekmeköy, Beykoz, Şile, Aydos ) kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Perşembe sabah saatlerinde kadar İstanbul üzerinde etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği, beraberinde buzlanma ve don olayları ile birlikte kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.

VALİ YERLİKAYA DA UYARDI

Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'un, Pazar günü sabah 08.00'den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 'Kıymetli Hemşehrilerim, 16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım. Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz' ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Melih Gökçek'ten önemli açıklamalar...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyenlere 'troll' dedi
Afyon-Dinar'da otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
İYİ Parti'de rüşvet konuşması deşifre oldu; 'GÖZE BATTIN! DEVRET!'
Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'e: Kiminle bir araya geldiyse sattı
İsrail'de 'Diktatör Netanyahu' sloganları: 10 binlerce kişi meydanlara indi
Rusya'dan flaş Ukrayna açıklaması: Her türlü silahı kullanmaya hazırız
ABD, Çin'in casus balonunu düşürdü
CHP'de ileri demokrasi: Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' diyen gence yaka paça müdahale ettiler .
Başkan Erdoğan'dan Nazilli'de anlamlı jest: Genç kız gözyaşlarını tutamadı!
Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda buzlanma sonucu yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Bakan Karaismailoğlu: 2022 yılında limanlarımızda rekor kırıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsveç'e 'NATO üyeliği' mesajı: Bu mayınlara bilerek basıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nazilli'ye müjde: Teknopark açacağız
Başkan Erdoğan, Menderes'in mektubuyla seslendi: Bizim CHP'den farkımız budur...
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 terörist öldürüldü.
Doğal gazda merkez ülke artık Türkiye! Bakan Dönmez duyurdu: Çalışmalar tamam .
İstanbul'da bazı metro seferleri yapılamıyor! Vatandaş isyan etti: Hem işe geç kalıyorum hem de burada zulüm çekiyorum...
Ankara kara teslim: CHP'li Yavaş yönetimi sınıfta kaldı Bakan Soylu inceleme yaptı
Terör destekçilerinin yuvası İsveç’te şaşırtmayan olay! Kapı kapı dolaşıp PKK adına haraç kesiyorlar
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Bazı ilçelerde lapa lapa kar yağdı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Bazı ilçelerde lapa lapa kar yağdı

THY İstanbul Havalimanı'ndan 238 seferini iptal etti

THY İstanbul Havalimanı'ndan 238 seferini iptal etti

Haksız fiyat artışı yapanlar yanacak! Bakanlık duyurdu: 39 ilde çalışma başladı

Haksız fiyat artışı yapanlar yanacak! Bakanlık duyurdu: 39 ilde çalışma başladı

Bir ilin efsanesiydi: 850 yıl sonra yeniden yapılacak

Bir ilin efsanesiydi: 850 yıl sonra yeniden yapılacak

WhatsApp'a yeni özellikler geliyor

WhatsApp'a yeni özellikler geliyor

Diyarbakır'da bir kuzu 6 bacaklı doğdu

Diyarbakır'da bir kuzu 6 bacaklı doğdu