Akaryakıtta indirim rüzgarı! Benzin ve motorin fiyatları kaç TL olacak?

Benzin fiyatı ve mazot litre fiyatı başta olmak üzere akaryakıt pompa fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren motorine indirim, LPG'ye ise zam geldi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre 4 Şubat gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatları için bir indirim daha bekleniyor. Peki 3 Şubat 2023 benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç TL oldu?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Bu gece gelen indirimin ardından akaryakıt fiyatları için bir indirim daha bekleniyor. Motorin fiyatları yarın bir kez daha değişecek. İşte il il akaryakıt pompa fiyatları ve haberin detayları...Çarşamba günü 82,84 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrol varil fiyatı, dün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,43 artarak 83,20 dolar oldu. Fiyatlardaki yükselişte, gerileyen dolar ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim politikasını koruma kararı etkili oluyor.ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün yaptığı açıklamaların ardından, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksinde yaşanan düşüş, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getirdi. Bu durum alımların artmasına ve petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu.Motorin fiyatları için 3 Şubat Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 65 kuruşluk bir indirim geldi.4 Şubat Cumartesi günü gece yarısından sonra motorin litre fiyatı için 68 kuruşluk bir daha indirim bekleniyor.Benzin fiyatı için herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Yarın için de benzin fiyatları için herhangi bir indirim-zam beklenmiyor.Motorin fiyatlarıİstanbul 21.82 TLAnkara 22.11 TLİzmir 22.15 TLBenzin fiyatlarıİstanbul 21.14 TLAnkara 21.39 TLİzmir 21.29 TLFiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.