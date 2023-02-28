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Sağlık Bakanlığı: Depreme dayanıklılık çalışmaları ülke genelinde yürütülüyor

Sağlık Bakanlığı ülke genelindeki sağlık tesislerinin depreme mukavemeti konusunda harekete geçtiklerini kaydederek son durumla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Ekleme: 28.02.2023 - 19:44 Güncelleme: 28.02.2023 - 19:52 / Editör: Ozge Selin
Sağlık Bakanlığı: Depreme dayanıklılık çalışmaları ülke genelinde yürütülüyorSağlık Bakanlığı, 'Ülke genelindeki sağlık tesislerimizin depreme mukavemeti konusunda Bakanlık olarak harekete geçmiş durumdayız.' açıklamasında bulundu. Bakanlık, depreme dayanıklılık konusunda araştırma çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti.

Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

İstanbul Kağıthane Devlet Hastanemiz, Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanemize taşınarak hizmete devam edecektir. Taşınma işlemi ise birkaç gün içinde tamamlanacaktır.

Benzer çalışmalarımız devam edecektir ve bu taşınma durumlarını ilgili hastanelerle ilgili de sizleri bilgilendirme çabası içinde olacağım.

Ayrıca bildiğiniz gibi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Tıp Fakültesi Hastaneleri için de hem hizmetin devamı hem kıymetli bilim insanlarımızın hizmeti devam ettirilmelerini sağlamak için de bir gayret ve çaba içindeyiz.

Bununla ilgili de son durumu önümüzdeki birkaç gün içinde açıklamaya gayret ediyor olacağım. Vatandaşlarımızın bu dönemde tedirgin olmaması ve bu anlamda açıklamaları dikkatle takip etmelerini önemsiyorum.

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