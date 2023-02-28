Meteoroloji uyardı! Beklenen yağış bugün geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, (Muğla hariç) Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Çorum çevreleri ile Isparta'nın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Batı ve iç kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının artmaya devam edeceği, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle güney, güneydoğu, yurdumuzun güneyinde ve zamanla Karadeniz'in batı kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Muğla hariç bölgenin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlıİZMİR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlıMUĞLA °C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Isparta'nın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA °C, 25°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutluHATAY °C, 24°CParçalı ve az bulutluK.MARAŞ °C, 23°CParçalı ve az bulutluParçalı, batısının yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKONYA °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri hafif sağanak yağışlıSİVAS °C, 14°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, (Sinop'un doğu kesimleri hariç) bölgenin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıDÜZCE °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, Çorum çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA °C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutluSAMSUN °C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutluTOKAT °C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutluTRABZON °C, 19°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ °C, 16°CParçalı ve az bulutluERZURUM °C, 7°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 8°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 16°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ADIYAMAN °C, 20°CParçalı ve az bulutluDİYARBAKIR °C, 20°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 23°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 23°CParçalı ve az bulutluEge ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde batısı ile zamanla geneli kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinde kuzeyi 5 ila 7; Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde batısı 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Akdeniz'in batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta.