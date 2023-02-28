Fahiş konut satış ve kiralama bedellerine Başsavcılıktan soruşturma

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kiralarda fahiş artış yapıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler ile sonrasında meydana gelen depremlerden etkilenen depremzede vatandaşlardan yoğun şekilde Ankara'ya gelenlerin olduğu ve bu durumu fırsata çeviren bazı ev sahipleri ve emlakçıların satış- kira bedellerinde fahiş artışlar yaptıkları yönünde yoğun şikayet alındığı belirtildi.Başsavcılık 'Ulaşan yoğun şikayetler üzerine yapılan araştırmada, alışveriş sitelerine verilen ilanlarda belirtilen satış ve kiralama bedellerinde son 20 günde ciddi artışlar olduğunun, İl Ticaret Müdürlüğü görevlilerince de sahada bu yönde tespitler yapıldığının öğrenilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir' ifadelerine yer verdi.