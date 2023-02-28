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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşümde ideolojik bağnazlıklarla uğraşamayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesi Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde konuştu. "Kentsel dönüşüm konusunda artık kimsenin kaprisleriyle, ideolojik bağnazlıklarıyla kaybedecek vaktimizin olmadığını görüyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanımızın canını tehlikeye atan tüm binaları yapıp vatandaşlarımıza teslim etmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşümde ideolojik bağnazlıklarla uğraşamayız
Ekleme: 28.02.2023 - 19:21 Güncelleme: 28.02.2023 - 19:44 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşümde ideolojik bağnazlıklarla uğraşamayız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte Malatya'da konteyner kenti ziyaret etti.

Ziyaret sonrası basın açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Öncelikle sizlerle birlikte tüm Doğanşehirli kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum. Ülke olarak gerçekten sancılı günlerden geçiyoruz. Muhtemelen insanlık tarihinin en büyük tabii afetlerinden birisiyle karşı karşıyayız. Asrın felaketi olarak tanımlanan 6 Şubat depremlerinde 44 bin 374 canımızı kaybettik. Ayrıca 115 binin üzerinde vatandaşımız yıkıntıların altından yaralı olarak kurtarıldı. Afetin ilk günlerinden

Malatyamızın ve sizlerin başı sağ olsun. 23 güne rağmen her biri ayrı deprem büyüklüğüne ulaşan artçı sarsıntılar maalesef devam ediyor. Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 şeklindeki depremler sırasında biz de Kahramanmaraş'taydık. Dün öğle saatlerinde Malatya'da 5.6 büyüklüğünde şiddetli depremle sarsıldık.

Hasarlı binalarda artçı depremlerde hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımız oldu. Bilim insanları daha önce eşi benzeri görülmemiş deprem fırtınasının yaşanmadığını dile getiriyor. Şimdiye kadar irili ufaklı deprem sayısı 11 bini buldu. En küçük ihmali, umursamazlığı insan hayatıyla ödediğimiz hassas günlerden geçiyoruz. Vatandaşlarımız, lütfen her ne sebeple olursa olsun canınızı tehlikeye atacak adımlardan imtina edin, hasarlı binalardan uzak durun.

Depremin hemen akabinde bölgeye gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde yıkımın boyutuna bizzat şahit olduk. Sahada yürütülen faaliyetleri yerinde görüyoruz. Doğanşehir'den önce Afşin ve Elbistan'ı ziyaret ettik Her türlü ihtiyaçların karşılanmasında depremzedelerimizin yanındayız. Hane başı 10'ar bin liralık ödemeler sürüyor. Taşınma paralarının ödenmesine başlandı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100'er bin lira acil ihtiyaçlarının karşılanması için veriyoruz. İlçemizde dağıttığımız çadır sayısı 3750'yi aşıyor.

Günde 3 öğün sıcak yemek veren 13 seyyar mutfağımızın faaliyetlerinin yanı sıra kumanya ve gıda yardımları sürüyor. Doğanşehirli çiftçilerimize 6 bin 100 ton yem, 162 branda ve hayvan çadırı göndermek suretiyle destekliyoruz. İlçemizde tüm mahallelere su ve elektrik verildi. Doğalgazla ilgili çalışmalar da devam ediyor. İlçemizin karayolu altyapısında oluşan tahribatı kaldırdık.

Enkaz kaldırma çalışmalarımız sona erdikçe şehirlerimizin yeniden imar süreçlerini başlatıyoruz. Ekiplerimize ilçemiz genelinde 6 bin 296 binadaki 10 bin 127 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu belirlendi. Malatya genelinde 28 bin 914 bina 86 bin 332 bağımsız bölüme ulaşıyor. İnşa ve imar çalışmalarını hızlandırdık. Malatya'da 62 bin konut ve köy evi inşa edeceğiz. İnsanımızın canını tehlikeye atan tüm binaları yapıp vatandaşlarımıza teslim etmekte kararlıyız. En kısa zamanda Doğanşehir'i yeniden ayağa kaldıracağız.

Siz bize inandınız, itimat ettiniz, güvendiniz, hamdolsun şimdiye kadar size asla mahçup olmadık. Asrın felaketi olarak nitelenen bu imtihanın üstesinden de Malatya ve Doğanşehir için hemen şimdi diyerek inşallah sizlerin desteği ve duası sayesinde bunu başaracağız. Vatandaşlarımızı güvenli, konforlu, modern binalara kavuşturacağız. Gecemizi gündüzümüze katarak çalışacak, Allah'ın izniyle sizlere verdiğimiz sözü muhakkak tutacağız. Yeni yerleşim bölgelerinde 3-4 katı geçmeyecek şekilde şehirlerimizin özgün mimarisiyle planlıyoruz.

Yeni yerleşim yerlerimizi jeolojik, jeofizik, jeoteknik, hidrojeolojik, morfolojik incelemelerle birlikte yerleri seçiyoruz. Şehirlerimizi ovalardan dağlara doğru taşıyarak fay hattı, zemin sıvılaşması gibi yerlerden uzak yerlere inşa etmemiz gerektiği herkesin ortak kanaati. Şehirlerimizin kültür, sanat, tabii ve tarihi doku, sosyoloji, demografi gibi hayati özelliklerini korumak önceliklerimizin en başında geliyor. Eski yerleşimlerin ihyasını da yapacağız. Malatya başta olmak üzere depremde zarar gören şehirlerimizdeki dini ve kültürel yapılarımızı muhafaza edeceğiz.

Afet yönetim sistemimizi ülkemizin karşılaşabileceği tüm felaketleri ve sonuçlarıyla ilgili çalışmaları yürütebilecek şekilde dönüştüreceğiz. Kentsel dönüşüm konusunda artık kimsenin kaprisleriyle, ideolojik bağnazlıklarıyla kaybedecek vaktimiz olmadığını görüyoruz. Başta ana muhalefet ve yavru muhalefetin kentsel dönüşümle ilgili söyledikleri ellerimizde mevcut. Bunları halkımıza yansıtacağız. Kentsel dönüşümle ilgili dün neler söyledi, bugün neler söyledi?

Hazırlıklarımızı süratle tamamlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak için var gücümüzle çalışacağız. Malatya'da işyerleri yıkılan çok sayıda esnafımız var. Hepsini biliyoruz ve onların da yaralarını saracağız. 1 yıl içinde depremde yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Sizlerden sadece 1 yıllık müsaade istiyoruz. Türkiye'de bu işi bizden daha iyi, daha hızlı, daha adil yapabilecek başka kimsenin de olmadığına inanıyoruz. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum, kalın sağlıcakla.


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