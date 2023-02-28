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Bakan Muş, depremin etkilediği 11 ilin oda ve borsa temsilcileriyle görüştü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 ilin oda ve borsa temsilcileriyle Gaziantep'te bir araya geldi.

Ekleme: 28.02.2023 - 15:15 Güncelleme: 28.02.2023 - 15:15 / Editör: Ozge Selin
Bakan Muş, depremin etkilediği 11 ilin oda ve borsa temsilcileriyle görüştü
Gaziantep Ticaret Odası'ndan (GTO) yapılan açıklamaya göre, Muş ve beraberindeki heyet, GTO Konferans Salonu'nda 11 kentin oda ve borsa başkanlarıyla buluştu.

Depreme ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda Bakan Muş, oda ve borsa başkanlarının talep ve önerilerini dinledi.

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, buradaki konuşmasında, afet bölgesindeki iyileşme başarısının özel sektör, kamu ve sivil örgütlerinin işbirliğiyle mümkün olacağına inandıklarını belirtti.

Tedbir ve desteklerle bölgenin ekonomik kimliğinin korunarak iktisadi aktivitenin yeniden canlandırılmasının önemli olduğunu ifade eden Yıldırım, 'Bölgenin vergisel düzenlemelerden, finansmana, psikolojiye kadar birçok alanda desteğe ihtiyacı var. Bu destekler ivedilikle hayata geçirilmeli ve kapsamı sadece üretim işletmelerini değil eğitim, sağlık, turizm, fuar, organizasyon alanlarını da içine alan hizmet sektörü dahil tüm işletmeleri kapsamalıdır.' ifadelerini kullandı.

Toplantıda Vali Davut Gül, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen de hazır bulundu.
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