Arap basınından olay iddia: Anderson Talisca, Galatasaray'la anlaştı

Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken, Suudi Arabistan basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.Fenomen bir gazetecinin ortaya attığı habere göre; Anderson Talisca, Al Nassr ile devam etmeme kararı aldı ve Galatasaray ile el sıkıştı.Bu iddia üzerine sosyal medya karışırken, yıldız futbolcunun Süper Lig'e döneceğini düşünen sarı-kırmızılı taraftarlar, oyuncunun sosyal medya hesaplarını mesaj ve yorum bombardımanına tuttu.Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olan Brezilyalı orta saha, bu sezon 16 maçta 14 gole imza attı.