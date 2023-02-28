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Adana'da tartıştıkları 2 kişiyi öldüren baba ve oğlu tutuklandı

Merkez Yüreğir ilçesinde iki arkadaş dinlenmek için girdikleri arazide tartıştıkları baba ile oğlunun silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Ekleme: 28.02.2023 - 17:25 Güncelleme: 28.02.2023 - 17:28 / Editör: Ozge Selin
Adana'da tartıştıkları 2 kişiyi öldüren baba ve oğlu tutuklandı
Adana'nın Yüreğir ilçesi Köklüce Mahallesi'nde 21 Şubat'ta 32 yaşındaki Samet Karan ve 35 yaşındaki arkadaşı Ercan Ortatepe çocuklarıyla yaptıkları alışveriş sonrası dinlenmek için yakındaki bir araziye girdi.

Bu sırada iki arkadaşın yanına giden Siraç Ö. ve oğlu Murat Ö'nün arazide oturamayacaklarını söylemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Samet Karan ve Ercan Ortatepe ile Ortatepe'nin 11 yaşındaki oğlu tabancayla vuruldu.

Ekipler sevk edildi
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, Samet Karan ve Ercan Ortatepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı çocuk ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İki kişi yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan Siraç Ö. ve oğlu Murat Ö'yü yakaladı.

Baba ve oğul tutuklandı
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen baba oğul, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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