Sağlık Bakanı Koca: Osmaniye'de şebeke suyu içme suyu olarak kullanıma elverişlidir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesindeki şebeke suyu kullanımına ilişkin açıklamada bulundu. Osmaniye'de yapılan ölçüm ve analizler sonucunda şebeke suyunun kullanıma elverişli olduğunu belirten Bakan Koca, "Nurdağı ve İslahiye ilçeleri dışında, aynı şekilde Gaziantep'te, şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmaya uygun" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem bölgesindeki şebeke suyu kullanımına ilişkin bilgilendirmede bulundu.Bakan Koca, "Yapılan ölçüm ve analizlere göre OSMANİYE’DE şebeke suyu İÇME SUYU olarak kullanıma elverişlidir." dedi."Nurdağı ve İslahiye ilçeleri dışında, aynı şekilde GAZİANTEP’TE, şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmaya uygun." ifadelerini kullanan Bakan Koca, gerekli duyuruların valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapıldığını belirtti.