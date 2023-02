Meclis'te ara bitti! Çalışmalara bu hafta yeniden başlanacak.. Deprem ve EYT ilk gündem!

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 2 şiddetli depremlerle sarsıldı.6 Şubat'ta yaşanan afetin ardından 7 günlük milli yas ilan edildi.Depremin 11 ilde etkili olmasıyla can kaybında bilanço giderek ağırlaştı ve 44 binin üzerinde vatandaş asrın felaketinde can verdi.Devletin tüm kurumları, siyasi isimler ve bakanlar da sahada görev alarak yaraları sarmaya başladı.Milletvekillerinin de deprem bölgesinde olması nedeniyle Meclis çalışmalarına 3 hafta ara verildi.Bu hafta ise verilen ara sona erdi. Bunun üzerine Meclis'in haftaya yoğun gündemle başlaması bekleniyor.Genel Kurul'un öncelikli gündem maddesi ise Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT).Milyonlarca vatandaşın merak ve heyecanla beklediği EYT teklifi, hafta içinde yasalaşacak. Teklifte ise herhangi bir değişiklik söz konusu değil.Buna göre 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlayanlar emekli olabilecek ve yaş sınırı aranmayacak.Yasanın yürürlüğe girmesinin hemen ardından ise başvurular alınmaya başlanacak. Öte yandan ilk maaşların da nisan ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.Bir diğer önemli gündem maddesi ise deprem.Deprem Araştırma Komisyonu’nun kurulmasının beklendiği Meclis’te, 5 siyasi partinin konuyla ilgili önergeleri ele alınarak Kurul’da görüşülecek.Komisyon, bölgede incelemelerde bulunacak ve uzmanlardan bilgiler alacak. Depremlerin yol açtığı can ve mal kayıplarının önlenmesine yönelik de kapsamlı rapor hazırlanacak.Meclis Genel Kurulu’nda, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin genel bir görüşme yapılması da planlanıyor.Fezleke süreci de Meclis’te işlenecek…CHP’li Ali Mahir Başarır ve İyi Parti’li Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu bir araya gelecek.Daha önce hazırlık komisyonu, 2 vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar almış ve raporu karma komisyona göndermişti.Karma komisyonda da önce vekillerin savunmaları ele alınacak ardından karar oylaması yapılacak. İki vekil, komisyonda sözlü olarak savunma yapabilecek.Son olarak bu hafta siyasi partilerin grup toplantıları da başlayacak. Liderler kürsüden gümdeni değerlendirerek açıklamalarda bulunacak.