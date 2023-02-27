Hatay Valiliği açıkladı! Hatay'da bugün itibarıyla 173 binanın enkazı kaldırılıyor

Hatay Valiliği, bugün itibarıyla depremde yerle bir olan 173 binanın enkazının kaldırılacağını açıkladı.

Depremin vurduğu Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonucu yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmalarının yapılmaya başlandığı hatırlatıldı.Açıklamada yer verilen listedeki 173 binanın enkazının kaldırılması çalışmalarının yarından itibaren yapılacağı belirtilerek, 'Bina sakinleri istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceklerdir. Yapılan planlama çerçevesinde ilerleyen günlerde yapılacak enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin güncel yapı listesi bilahare Valiliğimiz web sitesi üzerinden paylaşılacaktır.' denildi.