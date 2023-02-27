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Fatih Portakal'ın 'Kızılay' iftiralarına Kerem Kınık'tan yanıt: Satışa konu olamaz

Fatih Portakal'ın Kızılay hakkında provokatif açıklamalarına Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan yanıt geldi. Kınık, "SGK ve KIZILAY’ın ilişkisi operasyon hizmetinin maliyetinin karşılanması ilişkisidir. 4500 sağlıkçı 300 bağış noktası ve 1500 hasteneye yapılan günlük 20.000 kan ürünü teslim hizmetinin bedelidir. Ürün insan dokusu olduğundan satışa konu olamaz." ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal'ın 'Kızılay' iftiralarına Kerem Kınık'tan yanıt: Satışa konu olamaz
Ekleme: 27.02.2023 - 20:01 Güncelleme: 27.02.2023 - 20:02 / Editör: Ozge Selin
Fatih Portakal'ın 'Kızılay' iftiralarına Kerem Kınık'tan yanıt: Satışa konu olamaz
Fatih Portakal Kızılay'ın parayla kan sattığını iddia ettiği provokasyonunu sürdürdü. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık Portakal'ın iftiralarına tek tek yanıt verdi. Kınık, "SGK ve KIZILAY'ın ilişkisi operasyon hizmetinin maliyetinin karşılanması ilişkisidir. 4500 sağlıkçı 300 bağış noktası ve 1500 hasteneye yapılan günlük 20.000 kan ürünü teslim hizmetinin bedelidir.Ürün insan dokusu olduğundan satışa konu olamaz. Özelin 2 kat tahsilat yapması suç" açıklamasında bulundu.

Kınık sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kızılayın vatandaşla kesinlikle kan hizmeti karşılığında para ilişkisi yoktur, Hastane Kızılay Hemasoft sistemi üzerinde kan talep eder ve Kan Hizmetleri de o kanı hastaneye teslim eder. Bu süreç hemovijilans standartlarındadır ve kişiye teslim gibi bir şey olmaz.

Devlet bütçesinden katkı almayan, bağışlar ve şirketlerinin gelirleri ile ayakta duran 15.000 personeli ile faaliyet gösteren bir yapının tabii ki finansal sürdürülebilirliğini, maliyet ve verimliliğini düşünüp yöneteceğiz. 155 yıldır bu vizyonla yürüyor ve büyüyoruz.

TÜRK KIZILAY'DAN 'KIZILAY YATIRIM GRUBU' AÇIKLAMASI

Öte yandan; Kızılay Yatırım Grubu'nun, Türk Kızılay'ın insani yardım operasyonlarının finansmanın sağlanmasında uzmanlaştığı, son günlerde yaşanan gelişmeler ve ortaya atılan iddiaların, bunun bilinmemesinden kaynaklandığı bildirildi.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, kuruluşundan bugüne hayırsever milletin desteğiyle varlığını sürdüren Kızılay'ın, tahmin edilebilir ve sürdürülebilir finansman ihtiyacının karşılanması için sermayesi yüzde 100 Kızılay'a ait "yatırım grubu"nun bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Kızılay Derneği, insani yardım operasyonlarına odaklanırken, Kızılay Yatırım Grubu da bu operasyonların finansmanını sağlamak üzere uzmanlaşmıştır. Son günlerde yaşanan gelişmeler ve ortaya atılan iddialar, bu dönüşümü bilmemekten kaynaklanmaktadır." denildi.

Türk Kızılay'ın, kendisine bağışlanan her bir kuruşu ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı ifade edilen açıklamada, "Bu bağışlarla insani yardım malzemesi tedariki ise bu alanda uzmanlaşmış Kızılay Yatırım Grubu üzerinden yapılmaktadır. Böylelikle daha fazla insana ulaşma ve sistemin sürdürülebilirliği imkanına kavuşulmaktadır." bilgisi verildi.

Kızılay Çadır-Tekstil Grubu'nun, çadır stoklarını hep aynı miktarda tutmakla sorumlu olduğu kaydedilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Bu sorumluğunun ardından ise ülkemizde ve dünyada kendisinden talep eden kurum ve kuruluşlar için ücreti mukabili çadır üretimi yapmaktadır. Bunların arasında BM kuruluşları, AFAD, bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları sayılabilir. Çadır-Tekstil Grubu, bu süreçten ürettiği tüm değeri, Kızılay Derneğine aktarmakta ve bu girdi, insani yardım çalışmalarında kullanılmaktadır."

"KIZILAY VAR GÜCÜYLE SAHADA"

Açıklamada, Kızılay Lojistik Grubu ve Kızılay Sistem Yapı Grubu'nun da öncelikli olarak Türk Kızılay'ın ihtiyacı doğrultusunda çalıştığı, aynı zamanda talep eden kurum ve kuruluşlara da hizmet verdiği aktarıldı.

Kızılay'ın, Türkiye Afet Müdahale Planı'nın kendisine yüklediği sorumlulukları yerine getirmek için var gücüyle sahada olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BÜTÇE DESTEĞİ ALMAMAKTADIR"

"5 bin Kızılaycı ile 10 il, 65 ilçe, 834 noktada paydaşları ile birlikte yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımıza üç öğün ücretsiz beslenme hizmeti sunmakta, Kızılay Lojistik de tüm bu dev operasyona destek vermektedir. Kızılay, bunun yanı sıra afet bölgesindeki kan ihtiyacının karşılanması, mobil sağlık ekipleriyle birinci basamak sağlık hizmetlerinin verilmesi, psikososyal hizmetlerin desteklenmesi, açtığı ücretsiz mağazalarla afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması gibi hizmetleri tamamen kendisine yapılan bağışlarla karşılamaktadır. Kızılay Derneği, kamu maliyesinden herhangi bir bütçe desteği almamaktadır, vergilerle oluşturulan kamu bütçesi Kızılay'a aktarılmamaktadır."

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