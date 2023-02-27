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Deprem sonrası şikayetler arttı: Strese bağlı egzamaya dikkat

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depreminin ardından strese bağlı bir takım hastalıklara dair şikayetler artmaya başladı. Özellikle egzama çoğunlukla stres yüzünden ortaya çıkabiliyor. Bu tarz strese bağlı egzamalar deri üzerinde kaşıntılar ile oluşan deri hastalıkları olarak bilinmektedir. Erkeklere oranla kadınlarda daha fazla görülen stres egzaması zamanla ciddi boyuta ulaşabilir. Peki stres egzaması nedir, belirtileri nelerdir? Strese bağlı egzama nasıl tedavi edilir?

Ekleme: 27.02.2023 - 15:42 Güncelleme: 27.02.2023 - 15:43 / Editör: Ozge Selin
Deprem sonrası şikayetler arttı: Strese bağlı egzamaya dikkatKahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Türkiye bir kez daha deprem gerçeği ile karşılaştı.

Deprem felaketi bölge halkını olduğu gibi tüm Türkiye'yi de psikolojik olarak olumsuz etkiledi. Özellikle fay hatlarının yoğun olduğu bölgelerdeki illerde yaşayanlar deprem korkusu nedeniyle stresli günler geçiriyor. Buna bağlı olarak da bir takım sağlık sorunları da baş gösteriyor. Bunların başında strese bağlı egzama geliyor.

Vücudumuzun en büyük organı olan deri kişinin iç ve dış ortamları arasında bir sınır oluştururken, duygularımızın ve reaksiyonlarımızın yansımasında önemli bir rolü vardır. Dermatolojik hastalıkların yaklaşık yüzde 40 kadarında eşlik eden bir psikolojik bozukluk olduğu görülür.

Stres egzaması son derece yaygındır. Strese bağlı olarak ortaya çıkan deri hastalıkları arasında en sık görüleni stres egzamasıdır. Strese bağlı egzamadan mustarip olanlar kaşıntılarını be kızarık görüntüyü azaltabilmek için bir dermatolog ile görüşüp krem kullanabilirler. Egzama rahatsızlığı özellikle kış aylarında daha fazla görülen bir hastalık türü olsa da günümüz olaylarından etkilenenlerde strese bağlı egzamayla baş etmeye çalışıyor.

Uzmanlar stres egzaması günümüz ortamında yaşanan psikolojik stresler, iş yoğunluğu, işsizlik gibi durumların cilde yansıması, kişinin vücudunun dile gelmesi olarak adlandırıyor.

PEKİ STRESE BAĞLI EGZAMA HANGİ BÖLGELERDE ÇIKAR VE BELİRTİLERİ NELERDİR?

Strese bağlı egzama vücudun her yerinde meydana gelebilecek bir deri rahatsızlığıdır.

En fazla; Ense, Saçlı deri, Sırt bölgesi ve bacak gibi yerlerde meydana gelmektedir.

Strese bağlı egzama belirtileri kişiden kişiye değişiklik göstermekle beraber çoğunlukla deride kızarıklık ve kaşıntılarla ortaya çıkmaktadır. Çoğunlukla bu kaşıntılar zamanla kötüleşir ve kişinin dayanamayacağı hale gelir. Zaman içinde egzama kaşıntıları kötüleşebilmektedir. Bazen ciltte dökülmeler yaralar bile oluşabilmektedir. Ancak bu belirtiler herkeste farklı seyrettiği için kişinin kendisinin kontrolünü yapması oldukça önemlidir.

STRESE BAĞLI EGZAMANIN TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Stres nedeni ile egzama durumunun meydana gelmesi kişilerin daha çok stres olmasına neden olmaktadır. Bu da bir kısır döngü oluşmasına sebep olur. Bu sebeple strese bağlı egzamanın erken teşhisi ve tedavisi son derece önemlidir.

Egzamanın tedavi edilmemesi ya da tedavinin gecikmesi halinde bölgede açık yaralar oluşabilir. Daha da kötüsü bu yaraların enfeksiyon kapma riski bulunmaktadır. Strese bağlı egzamanın ortadan kaldırılması için öncelikle stres faktörlerinin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Egzama tedavisinde kortizon dışı bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar, ıslak pansumanlar ve lokal kortikosteroidli pomadlar kullanılır. Atak sıklığını azaltmak, deriyi güçlendirmek amacıyla nötral sabunlar, bariyer kremler, nemlendiriciler, egzama eldivenleri ve egzama şampuanları önerilmektedir. Ancak en önemlisi en yakın sağlık kuruluşuna giderek muayene olunmasıdır.
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