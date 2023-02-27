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Deprem provokasyonu yapanlara göz açtırılmıyor, 1005 hesap yöneticisi tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yapılan açıklamaya göre, depremlerle ilgili sosyal medya platformlarında provakatif içerikli paylaşımlarda bulunan 1005 hesap yöneticisinin belirlenerek 141'inin gözaltına alındığı bildirildi.

Ekleme: 27.02.2023 - 16:05 Güncelleme: 27.02.2023 - 16:06 / Editör: Ozge Selin
Deprem provokasyonu yapanlara göz açtırılmıyor, 1005 hesap yöneticisi tespit edildi
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 6 Şubat günü Türkiye'yi yasa boğdu.

Yaşanan depremlerin ardından 44 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Binlerce vatandaş ise yaralı olarak kurtuldu.

Felaketin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu.

Sanal devriye devam ediyor
Bunun yanı sıra depremin ilk gününden itibaren sosyal medyada provakatif paylaşım yapan şahıslar ekiplerin işlerini zorlaştırıyor.

Bu kapsamda Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla sanal devriye faaliyetlerinin 7/24 sürdüğü belirtildi.

1005 hesap yöneticisi belirlendi
Depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında 1005 hesap yöneticisinin vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provakatif paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.

Hesap yöneticilerinden haklarında işlem başlatılan 575'inden 141'inin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, bunlardan 27'sinin de sevk edildikleri hakimliklerce bildirildi.

'81 internet sitesinin kapatıldı'
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık yapmak üzere hazırlanan 81 internet sitesinin kapatıldığı, resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı, 'deprem yardımı' temasını kullanarak para talep eden 6 adet kripto varlık cüzdanının da dondurulmasının sağlandığı kaydedildi.
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