Deprem provokasyonu yapanlara göz açtırılmıyor, 1005 hesap yöneticisi tespit edildi

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 6 Şubat günü Türkiye'yi yasa boğdu.Yaşanan depremlerin ardından 44 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.Binlerce vatandaş ise yaralı olarak kurtuldu.Felaketin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu.Bunun yanı sıra depremin ilk gününden itibaren sosyal medyada provakatif paylaşım yapan şahıslar ekiplerin işlerini zorlaştırıyor.Bu kapsamda Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla sanal devriye faaliyetlerinin 7/24 sürdüğü belirtildi.Depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında 1005 hesap yöneticisinin vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provakatif paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.Hesap yöneticilerinden haklarında işlem başlatılan 575'inden 141'inin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, bunlardan 27'sinin de sevk edildikleri hakimliklerce bildirildi.Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık yapmak üzere hazırlanan 81 internet sitesinin kapatıldığı, resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı, 'deprem yardımı' temasını kullanarak para talep eden 6 adet kripto varlık cüzdanının da dondurulmasının sağlandığı kaydedildi.