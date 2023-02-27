6 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasında yeni gelişme: Duruşma kapalı olarak görülüyor
Türkiye’yi ayağa kaldıran 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi olayına ilişkin haklarında dava açılan sanıklar baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatıma Gümüşel ve Kadir İstekli’nin yargılanmasına bugün devam edildi. Sabah saat 10.00’da başlayan duruşmanın kapalı görülmesi nedeniyle basın mensupları salona alınmadı.
Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin iddialar üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada H.K.G'nin evlendirildiği Kadir İstekli hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 ay hapis istemiyle dava açılmıştı.
DURUŞMA KAPALI OLARAK GÖRÜLÜYOR
İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bugün saat 10.00'da başladı. Geçtiğimiz celse mahkeme duruşmaların kapalı görülmesine ve yayın yasağına ilişkim karar verdiğinden dolayı basın mensupları mahkeme salonuna alınmadı.
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