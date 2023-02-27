400 konteynerlik mahallenin altyapısı tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi afet bölgesindeki hummalı çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman'ın Altınşehir bölgesinde sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarının destekleriyle kurduğu toplam 400 konteynerlik Sakarya Mahallesinin altyapısını tamamlarken konteyner bağlantılarına da başladı.Adıyaman'ın Altınşehir bölgesinde 35 bin metrekarelik alanda içerisinde çocuk oyun grubu, mescit, derslik, kütüphane, sağlık tesisi, kıraathane, çamaşırhane, basket sahası, yönetim ofisi, rehabilitasyon merkezi olmak üzere toplam 400 konteyner olacak Sakarya Mahallesi'nde, Büyükşehir Belediyesi bölgenin altyapısı, içmesuyu ve atıksu bağlantılarını SASKİ marifetiyle tamamladı. Konteynerlere temiz su bağlantısının yapılmaya başlandığı bölgede incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, ilk vanayı kendisi açtı.Bölgede incelemeler yaptıktan sonra açıklamalarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, 'Bölgede SASKİ marifetiyle çok ciddi bir altyapı çalışması gerçekleştirdik. Kanalizasyon hatları, ana hatlar döşendi. İçmesuyu ve atıksu hatları tamamlandı. Konteynerler de bir bir geliyor. Burada konteynerlere temiz su bağlantılarını gerçekleştirmeye başladık. Büyükşehir olarak bütün ekiplerimizle buradayız. Planlamamız dahilinde Adıyaman'da 400 konteynerlik bir kent kuracağız. Adıyaman'ın Altınşehir bölgesinde kuracağımız 400 konteynerlik Sakarya Mahallesinin içerisinde çocuk oyun grubu, mescit, derslik, kütüphane, sağlık tesisi, kıraathane, çamaşırhane, basket sahası ve rehabilitasyon merkezi de yer alacak' dedi.Başkan Yüce, 'Depremin yaşandığı ilk günden itibaren afet bölgesindeyiz. Tüm ekiplerimizle seferber olduk. Tüm imkanlarımızı bölgeye aktardık. Bizler onları en iyi anlayanlarız. Bizler deprem yaşamış, deprem sonrasını görmüş ve yeniden ayağa kalkmış bir şehrin insanlarıyız. Bu nedenle depremzede kardeşlerimizi en iyi anlayacak insanlar bizleriz. Biz bu duygularla odak noktamızı afet bölgesine çevirdik. Sadece bizler değil tüm Türkiye burada. Tek yürek olduk. İnşallah bu birliktelikle kısa süre içerisinde şehirlerimizi ayağa kaldıracağız' diye konuştu.