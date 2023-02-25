Terör örgütünden kaçan 2 PKK'lı teröristin ikna yoluyla teslim olduğu açıklandı

İçişleri Bakanlığı, yapılan ikna çalışmaları sonucu 2 terör örgütü mensubunun teslim olduğunu bildirdi. 2023 yılında ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 9'a yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonlarının ardından terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor..Örgütten kaçarak teslim olan terörist sayısı her geçen gün artıyor.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda bugün PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 yılında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.2023 yılında 9 terörist teslim olduBu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 9'a yükseldi.