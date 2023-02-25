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Terör örgütünden kaçan 2 PKK'lı teröristin ikna yoluyla teslim olduğu açıklandı

İçişleri Bakanlığı, yapılan ikna çalışmaları sonucu 2 terör örgütü mensubunun teslim olduğunu bildirdi. 2023 yılında ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 9'a yükseldi.

Ekleme: 25.02.2023 - 19:02 Güncelleme: 25.02.2023 - 19:06 / Editör: Ozge Selin
Terör örgütünden kaçan 2 PKK'lı teröristin ikna yoluyla teslim olduğu açıklandı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonlarının ardından terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor..

Örgütten kaçarak teslim olan terörist sayısı her geçen gün artıyor.

2 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda bugün PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 yılında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

2023 yılında 9 terörist teslim oldu
Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 9'a yükseldi.
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