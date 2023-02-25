Deprem bölgesinde yeni hayat için ilk adım atıldı! Proje çizildi, temel atıldı, 1 yıl içinde teslim...
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası büyük hasar alan 11 ilde yeni konutlar ve iş yerleri için düğmeye basıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uhdesindeki projeler hızla hazırlandı, ilk kazma da vuruldu. 1 yıl içinde etap etap teslim edilecek olan evler bölgenin dokusuna da uygun şekilde inşa edilecek. İşte deprem sonrası inşa edilecek konutlar ile ilgili son dakika haberinin detayları...
Asrın felaketinin yaralarını sarmak ve depremzedeleri bir an önce yeni hayatlarına kavuşturmak için bölgede hummalı bir çalışma var. Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 855 konut için ilk kazma vuruldu. Önümüzdeki hafta temel atılacak. Konutlar 1 yıl içinde etap etap teslim edilecek. Deprem bölgesinde 73 bin 972 köy evi yapılıyor. Ticari hayatın devamlılığı için de harekete geçildi. Hükümet, bölge esnafının mağdur olmaması için geçici geçici işyerleri kurmaya başlıyor.
1- İLK KAZMA VURULDU
Hükümet, Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak için son sürat çalışıyor. Önce depremzedeler çadırlara ve konteyner kentlere yerleştirildi. Şimdi ise bölgede vatandaşları bir yıl içinde kalıcı konutlara yerleştirmek için olağanüstü çaba var.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle yapılacak deprem konutlarının inşaasına dün başlandı. Sözleşmesi imzalanan, zemin etütleri yapılan ve ihalesi tamamlanan konutlar için kazma vuruldu. İlk etapta Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 855 konut yükselecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mart ve nisan aylarında şehir merkezi ve köylerde 270 bin konutun yapımına başlayıp, etap etap bu sayıyı artırmayı planlıyor.
2- ÇİFTÇİ KÖYÜNE DÖNECEK
Deprem bölgesinde çiftçilik yapan köylüler için de konut yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde 73 bin 972 köy evi inşa edeceklerini açıkladı. Kurum, 'Güvenli, sağlıklı, yöreye uygun evlerimizi, ahırı, bahçesi, özgün mimarisi ile inşa edeceğiz' dedi.
NET 93 METREKARE
Köylerde ikamet eden, evleri yıkılan veya acil yıkılacak durumda olan depremzedelere de yöresel mimariye uygun, verandalı, net 93 metrekare 3 artı 1 köy konutları yapılacak. Bu kapsamda Malatya'da 17 bin 990, Hatay'da 15 bin 59, Kahramanmaraş'ta 13 bin 16, Adıyaman'da 9 bin 896, Gaziantep'te 9 bin 536, Diyarbakır'da 2 bin 927, Şanlıurfa'da 2 bin 81, Kilis'te 1002, Adana'da 701, Elazığ'da 386, 73 bin 972 köy konutu inşa edilecek.
İŞ MAKİNELERİ ÇALIŞIYOR
Depremden en çok etkilenen yerlerin başında gelen Nurdağı ilçesindeki çalışmalar Bademli Mahallesi'nde gerçekleştiriliyor. Zemin etüt çalışmaları tamamlanan alanda iş makineleriyle hafriyat işlemleri yapılıyor. Önümüzdeki hafta temel atma yapılacak.
SÖZLEŞMELER İMZALANIYOR
Depremden etkilenen 11 ilde ilk etapta 199 bin 739 kalıcı konut yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, farklı bölgelerde 14 bin 597 konut için sözleşme sürecini başlattı. 28 Şubat'a kadar bu konutlar için imza süreci tamamlanacak.
3-4 KATI GEÇMEYECEK
Deprem konutları yöresel mimariye uygun ve az katlı olarak inşa edilecek. Merkeze yakın, şehrin sosyolojisine, kültürel yapısına, demografik yapısına ve vatandaşın ihtiyacına göre belirlenen rezerv alanlarda yapılıyor. Zemin artı 3-4 katı geçmeyecek konutlar, balkonlar hariç 105 metrekare brüt, 85 metrekare net, 3 artı 1 olarak planlanıyor.
1 YIL İÇİNDE TESLİM ETMEYE BAŞLAYACAĞIZ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce yaşanan depremlerde verilen sözlerin yerine getirildiğini hatırlatarak, 'Elazığ, Malatya, Malatya'nın ilçeleri Kale, Pütürge ve Doğanyol'da sözlerimizi hızlı şekilde tutup depremzede kardeşlerimize verdik. Bir yıl geçmeden konutlarımızı etap etap kardeşlerimize teslim ettik. Aynı anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Söz verdiğimiz gibi yine burada da konutlarımızı 1 yıl içerisinde etap etap teslim etmeye başlayacağız' dedi. Nurdağı'nda inşaatı yapacak firma yetkilisi Murat Ulusoy da '7 ayda teslim edeceğiz' mesajı verdi.
3- ESNAFA DA GEÇİCİ İŞYERİ
Depremden etkilenen yaklaşık 300 bin esnafa ekmek teknesini kazandırmak için de çalışmalar hızlandı. Depremden etkilenen illerde esnaf için geçici işyerleri kurulacak. Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehrin merkezi için master planlar hazırladıklarını, demografik ve kültürel yapıyı koruyacaklarını, esnaf, işçi ve şehrin ileri gelenlerinin talepleri doğrultusunda şehir merkezlerini şekillendireceklerini söyledi. Geçici işyerleri için belediyelerle görüştüklerini vurgulayan Kurum, 'İnşallah kısa zamanda şehrin içindeki ticari hayatın devamlılığı, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebilmesi amacıyla ticari ünitelerin yapımına başlayacağız' dedi.
173 BİN BİNA AĞIR HASARLI
Hasar tespitini 7 bin personelin yaptığını vurgulayan Kurum, 'Bugüne kadar 1 milyon 316 bin bina incelendi. 534 bin bağımsız bölüm ve 173 bin bina ağır hasarlı, yıkık veya acil yıkılacak' dedi.
Öte yandan Bakan Kurum, 11 ilde 11 ayrı master plan çalıştıklarını açıkladı.
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