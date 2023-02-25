Deprem bölgesinde yeni hayat için ilk adım atıldı! Proje çizildi, temel atıldı, 1 yıl içinde teslim...

Asrın felaketinin yaralarını sarmak ve depremzedeleri bir an önce yeni hayatlarına kavuşturmak için bölgede hummalı bir çalışma var. Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 855 konut için ilk kazma vuruldu. Önümüzdeki hafta temel atılacak. Konutlar 1 yıl içinde etap etap teslim edilecek. Deprem bölgesinde 73 bin 972 köy evi yapılıyor. Ticari hayatın devamlılığı için de harekete geçildi. Hükümet, bölge esnafının mağdur olmaması için geçici geçici işyerleri kurmaya başlıyor.Hükümet, Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak için son sürat çalışıyor. Önce depremzedeler çadırlara ve konteyner kentlere yerleştirildi. Şimdi ise bölgede vatandaşları bir yıl içinde kalıcı konutlara yerleştirmek için olağanüstü çaba var.Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle yapılacak deprem konutlarının inşaasına dün başlandı. Sözleşmesi imzalanan, zemin etütleri yapılan ve ihalesi tamamlanan konutlar için kazma vuruldu. İlk etapta Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 855 konut yükselecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mart ve nisan aylarında şehir merkezi ve köylerde 270 bin konutun yapımına başlayıp, etap etap bu sayıyı artırmayı planlıyor.Deprem bölgesinde çiftçilik yapan köylüler için de konut yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde 73 bin 972 köy evi inşa edeceklerini açıkladı. Kurum, 'Güvenli, sağlıklı, yöreye uygun evlerimizi, ahırı, bahçesi, özgün mimarisi ile inşa edeceğiz' dedi.Köylerde ikamet eden, evleri yıkılan veya acil yıkılacak durumda olan depremzedelere de yöresel mimariye uygun, verandalı, net 93 metrekare 3 artı 1 köy konutları yapılacak. Bu kapsamda Malatya'da 17 bin 990, Hatay'da 15 bin 59, Kahramanmaraş'ta 13 bin 16, Adıyaman'da 9 bin 896, Gaziantep'te 9 bin 536, Diyarbakır'da 2 bin 927, Şanlıurfa'da 2 bin 81, Kilis'te 1002, Adana'da 701, Elazığ'da 386, 73 bin 972 köy konutu inşa edilecek.Depremden en çok etkilenen yerlerin başında gelen Nurdağı ilçesindeki çalışmalar Bademli Mahallesi'nde gerçekleştiriliyor. Zemin etüt çalışmaları tamamlanan alanda iş makineleriyle hafriyat işlemleri yapılıyor. Önümüzdeki hafta temel atma yapılacak.Depremden etkilenen 11 ilde ilk etapta 199 bin 739 kalıcı konut yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, farklı bölgelerde 14 bin 597 konut için sözleşme sürecini başlattı. 28 Şubat'a kadar bu konutlar için imza süreci tamamlanacak.Deprem konutları yöresel mimariye uygun ve az katlı olarak inşa edilecek. Merkeze yakın, şehrin sosyolojisine, kültürel yapısına, demografik yapısına ve vatandaşın ihtiyacına göre belirlenen rezerv alanlarda yapılıyor. Zemin artı 3-4 katı geçmeyecek konutlar, balkonlar hariç 105 metrekare brüt, 85 metrekare net, 3 artı 1 olarak planlanıyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce yaşanan depremlerde verilen sözlerin yerine getirildiğini hatırlatarak, 'Elazığ, Malatya, Malatya'nın ilçeleri Kale, Pütürge ve Doğanyol'da sözlerimizi hızlı şekilde tutup depremzede kardeşlerimize verdik. Bir yıl geçmeden konutlarımızı etap etap kardeşlerimize teslim ettik. Aynı anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Söz verdiğimiz gibi yine burada da konutlarımızı 1 yıl içerisinde etap etap teslim etmeye başlayacağız' dedi. Nurdağı'nda inşaatı yapacak firma yetkilisi Murat Ulusoy da '7 ayda teslim edeceğiz' mesajı verdi.Depremden etkilenen yaklaşık 300 bin esnafa ekmek teknesini kazandırmak için de çalışmalar hızlandı. Depremden etkilenen illerde esnaf için geçici işyerleri kurulacak. Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehrin merkezi için master planlar hazırladıklarını, demografik ve kültürel yapıyı koruyacaklarını, esnaf, işçi ve şehrin ileri gelenlerinin talepleri doğrultusunda şehir merkezlerini şekillendireceklerini söyledi. Geçici işyerleri için belediyelerle görüştüklerini vurgulayan Kurum, 'İnşallah kısa zamanda şehrin içindeki ticari hayatın devamlılığı, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebilmesi amacıyla ticari ünitelerin yapımına başlayacağız' dedi.Hasar tespitini 7 bin personelin yaptığını vurgulayan Kurum, 'Bugüne kadar 1 milyon 316 bin bina incelendi. 534 bin bağımsız bölüm ve 173 bin bina ağır hasarlı, yıkık veya acil yıkılacak' dedi.Öte yandan Bakan Kurum, 11 ilde 11 ayrı master plan çalıştıklarını açıkladı.