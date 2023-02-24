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Mimarlar Odası Ankara yönetimine açılan 'terör propagandası' davasında karar açıklandı

Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın da aralarında bulunduğu 4 sanık, 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezasına çarptırılan sanıklar hakkındaki hüküm ertelendi.

Ekleme: 24.02.2023 - 17:01 Güncelleme: 24.02.2023 - 17:04 / Editör: Ozge Selin
Mimarlar Odası Ankara yönetimine açılan 'terör propagandası' davasında karar açıklandı
Terör örgütü PKK'ya müzahir yayın organlarından JIN TV muhabirine ödül veren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulunun 7 üyesine, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan açılan davada karar açıklandı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ile yönetim kurulu üyeleri Ece Yoltay, Mustafa Özgür Bayramoğlu, Muteber Osmanpaşaoğlu, Nihal Evirgen Kabal, Tuğba Arslan Konak, Ünal Kara ve avukatları katıldı.

Esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapmaları için söz verilen sanıklar, önceki savunmalarını yineleyerek beraat talep etti.

Sanık avukatlarının da beyanını alan mahkeme heyeti, ardından kararını açıkladı.

Sanıklar Tezcan Karakuş Candan, Nihal Evirgen Kabal, Muteber Osmanpaşaoğlu, Ece Yoltay, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar Tuğba Arslan Konak ile Mustafa Özgür Bayramoğlu ise suçlamalardan beraat etti, sanık Ünal Kara hakkında herhangi bir karar açıklanmadı.

Hapis cezasına çarptırılan sanıklar hakkındaki hüküm ertelendi.

- SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, Mimarlar Odası Ankara Şubesince 29 Eylül 2021'de 'Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri' töreninde, PKK'nın ideolojisi ve amaçları doğrultusunda Avrupa'da yayın yapan JIN TV ve programcısı Güler Yıldız Bastion'a 'Uluslararası Televizyon Haberciliği' alanında ödül verilmişti.

Bunun üzerine, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulunun 7 üyesi hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talebiyle dava açılmıştı.
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