  • USD: 18,85 - 18,89
  • EURO: 20,00 - 20,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kuzey Kore 4 stratejik seyir füzesi denedi! Hwasal-2'ler korku saldı

Dünyanın korkuyla takip ettiği Kuzey Kore'de füze denemeleri devam ediyor. Kuzey Kore, gerçekleştirilen bir askeri tatbikat çerçevesinde 4 stratejik seyir füzesinin başarılı bir şekilde test edildiğini duyurdu.

Ekleme: 24.02.2023 - 12:47 Güncelleme: 24.02.2023 - 12:48 / Editör: Ozge Selin
Kuzey Kore 4 stratejik seyir füzesi denedi! Hwasal-2'ler korku saldı
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası yaptırımlara rağmen nükleer silah ve füze geliştirme çalışmalarını sürdüren Kuzey Kore'den bölgede gerilimi tırmandıracak bir adım daha geldi.

Geçtiğimiz günlerde ardı ardına gerçekleştirdiği balistik füze denemeleri ile Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artıran Kuzey Kore, bu kez stratejik seyir füzeleri ateşledi. Kuzey Kore, dün gerçekleştirilen bir askeri tatbikat çerçevesinde Kimchaek şehrinden Japon Denizi istikametine doğru 4 adet 'Hwasal-2' stratejik seyir füzesi fırlattı.

Önceden belirlenen hedeflerin başarılı bir şekilde vurulduğu kaydedilirken, tatbikat çerçevesinde silah sisteminin güvenilirliği ve Kuzey Kore nükleer caydırıcılığının ana güçlerinden birini oluşturan stratejik seyir füzesi birimlerinin operasyonel kabiliyetlerinin teyit edildiği açıklandı.

PYONGYANG FÜZE DENEMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Geçtiğimiz yıl rekor sayıda 37 füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore yeni yılda da füze programını sürdürmüş, yılın başından bu yana 3 balistik füze denemesi gerçekleştirilmişti. Pyongyang'ın bölgede gerilimi artıran denemeleri başta ABD, Güney Kore ve Japonya olmak üzere uluslararası toplumun tepkisini çekmişti.


GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
6'lı masada İmamoğlu krizi! Akşener CHP'ye sert çıktı: Gerizekalılık...
NATO'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Erdoğan ile mutabık kaldık
Murat Kurum: İlk etapta yapacağımız 855 konutumuz için ilk kazmayı vurduk
İşte deprem provokatörü Gökhan Özbek ve 23 derece'nin kirli ilişki yumağı!
Meral Akşener, Ekşi Sözlük'e sahip çıktı
Taksim saldırısının planlayıcısı 'Halil Menci' öldürüldü
Yunan amiralden deprem fırsatçılığı: Türkiye savaş sebebi sayacak
EYT düzenlemesine 'deprem' ayarı! 3 aylık süre ısrarı sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nobel’e aday
Yeni Adıyaman’a en uygun yer aranıyor: Zemin etüdü çalışması
Rusya dünyaya duyurdu: Ukrayna asker ve silah yığıyor
Asrın felaketinde 19'uncu gün: Can kaybı 43 bin 556'ya yükseldi
DW Türkçe'nin 'Depremzede çocuklar annelerinden alınarak Kur'an kursuna yerleştirildi' iddiasına Sakarya Müftülüğü'nden yalanlama
CHP'li Lütfü Savaş'ın pişkinliği pes dedirtti: Kentsel dönüşüm karşıtı mitingi inkar etti
Bakan Bozdağ: İmza yetkisi olan herkes sorgulanacak
Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT kanun teklifi aşama aşama sona yaklaştı...
AFAD, Sivas'ın Gürün ilçesinin afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu
Bakan Kurum açıkladı: Yıkılan binaların yüzde 98'i 1999 öncesine ait
Bakan Soylu'dan deprem üzerinden sığınmacıları hedef alan CHP'li Özcan'a cevap: Tahriki bırakın
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: Dönüştürmemiz gereken 900 bin bina var
Merakla beklenen iPhone 15'in görüntüleri sızdı: Şarj ömrü şaşırtacak

Merakla beklenen iPhone 15'in görüntüleri sızdı: Şarj ömrü şaşırtacak

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde hava durumu

Adım adım normalleşme: Yeni konutlar için ilk kazma vuruldu

Adım adım normalleşme: Yeni konutlar için ilk kazma vuruldu

Tıp öğrencisi Merve'den yürek sızlatan paylaşım: Annesiyle son yazışması...

Tıp öğrencisi Merve'den yürek sızlatan paylaşım: Annesiyle son yazışması...

İstanbul içinde göç başladı: Depremden sonra bu bölgeler terk ediliyor

İstanbul içinde göç başladı: Depremden sonra bu bölgeler terk ediliyor

Depremler sonrası Karadeniz'de heyelanlar sıklaştı

Depremler sonrası Karadeniz'de heyelanlar sıklaştı