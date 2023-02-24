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İYİ Parti'li Koray Aydın pişkinlikte sınır tanımadı: Sunucunun gerçeği söylemesine rağmen yalanda ısrar etti

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, katıldığı canlı yayında TOKİ'nin sosyal konut projelerini karalama çabasına girişti. Düşük ve orta gelirli vatandaşlara yönelik projelerin farklı olduğunu bilmeyen Aydın, hükümetin önce 250 bin konut yapacağını sonrasında bunun 100 bine indirildiğini öne sürdü. Sunucunun 100 bin konut projesinin orta gelirliler için ayrı bir proje olduğunu hatırlatmasına rağmen yalanını sürdüren Aydın, "Fiyatlar arttıkça, ödeme şartları kalmayan insanlar çekilmeye başladı." ifadelerini kullandı. Sunucu bu kez de 8 milyon kişinin başvuru yaptığını söyleyince Aydın "Öyle dediler de bakalım görürüz" diyerek gülümsemekle yetindi.

İYİ Parti'li Koray Aydın pişkinlikte sınır tanımadı: Sunucunun gerçeği söylemesine rağmen yalanda ısrar etti
Ekleme: 24.02.2023 - 00:37 Güncelleme: 24.02.2023 - 00:46 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti'li Koray Aydın pişkinlikte sınır tanımadı: Sunucunun gerçeği söylemesine rağmen yalanda ısrar etti
İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, HaberTürk TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili konuşan Aydın, bazı fırsatçıların kiralara yaptığı fahiş zamlar üzerinden TOKİ'nin sosyal konut projelerini karalama çabasına girişti.

Düşük gelirli vatandaşlara yönelik ve orta gelirli vatandaşlara yönelik projelerin farklı olduğunu bilmeyen Aydın, 'Fiyatlar olduğu yerde katlandı. Hani hükümetimiz 100 bin konut yapıyordu hatırlıyor musunuz?' dedi.

Aydın, sunucu Mehmet Akif Ersoy'un 250 bin konut yapıldığını anımsatması üzerine. '250 bin mi, 100 bine sonra müracaat yaptılar, 8 bin müracaat var. ne oluyor bu?' ifadelerini kullandı.

Yalanını sürdürmeye devam etti

Ersoy, 100 bin konut projesinin orta gelirliler için ayrı bir proje olduğu hatırlatarak, 'Diğerinde TOKİ'ye 8 milyon müracaat var. Doğru değil mi?' diye konuştu.

'Yok değil' diyerek yalanını sürdüren Aydın, gülümseyerek 'Fiyatlar arttıkça, ödeme şartları kalmayan insanlar çekilmeye başladı şimdi.' dedi.

Ersoy, bunun üzerine sosyal konut projesine çok fazla başvuru olduğunu ve çevresindeki herkesin başvurduğunu söyleyince Aydın, 'Öyle dediler de bakalım görürüz.' yanıtını verdi.
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