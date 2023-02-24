DW Türkçe'nin 'Depremzede çocuklar annelerinden alınarak Kur'an kursuna yerleştirildi' iddiasına Sakarya Müftülüğü'nden yalanlama

Almanya merkezli DW Türkçe, Sakarya'da dokuz depremzede çocuğun, annelerinin yanından alınarak Hanife Akın Kur'an Kursuna yerleştirildiğini iddia etmişti. DW Türkçe'nin iddiasını yalanlayan Sakarya Müftülüğü, kursta deprem bölgesinden gelen herhangi bir çocuğun bulunmadığını bildirdi.

DW Türkçe Kahramanmaraş merkezli depremde babalarını yitiren ve Gaziantep'ten Sakarya'ya getirilen dokuz yetim çocuğun annelerinin yanından alınarak Hanife Akın Kur'an Kursuna yerleştirildiğini iddia etti.Müftülükten yapılan açıklamada, bazı internet sitelerinde deprem bölgesinden gelen 9 çocuğun Adapazarı Müftülüğüne bağlı Hanife Akın Kur'an Kursuna yerleştirildiğinin iddia edildiği belirtildi.Açıklamada, 'Hanife Akın Kur'an Kursumuzda deprem bölgesinden gelen herhangi bir çocuğumuz bulunmamaktadır.' ifadesine yer verildi.