Dışişleri Bakanlığı açıkladı! 'Savaşın, Ukrayna'nın egemenliğinin tesisiyle bitmesi için her türlü çabayı sürdüreceğiz'

Dışişleri Bakanlığı tarafından Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın 1'inci yılı dolayısıyla açıklama yayımlandı.Dışişleri Bakanlığınca, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 1'inci yılına ilişkin, 'Baştan beri reddettiğimiz bu savaşın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tesis edecek şekilde sona ermesi için her türlü destek ve çabayı sürdürmeye devam edeceğiz' açıklaması yapıldı.Bakanlıktan yapılan açıklamada,'Tüm girişimlerimize rağmen, Ukrayna'da bundan tam 1 yıl önce bugün başlayan savaş halen devam ediyor. Maalesef bu savaşın ağır maliyeti, sadece 2 ülkede değil tüm dünyada olumsuz şekilde hissediliyor.Savaşın, müzakereler yoluyla adil ve kalıcı bir şekilde bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini her platformda vurguluyoruz. İstanbul Tahıl Anlaşması dahil benzer girişimlerle çözüme yönelik çabalara destek oluyoruz. Baştan beri reddettiğimiz bu savaşın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tesis edecek şekilde sona ermesi için her türlü destek ve çabayı sürdürmeye devam edeceğiz' denildi.