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Deprem bölgesi ve çevresinde 7 bine yakın psikososyal destek personeli çalışıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, deprem bölgesi ve dışarıdaki yoğun noktalar dahil olmak üzere yaklaşık 7 bine yakın psikososyal destek personelinin sahada görev yaptığını duyurdu.

Ekleme: 24.02.2023 - 17:25 Güncelleme: 24.02.2023 - 17:27 / Editör: Ozge Selin
Deprem bölgesi ve çevresinde 7 bine yakın psikososyal destek personeli çalışıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kocaeli'deki KYK yurtlarına yerleştirilen depremzedeleri ziyaret etti.

Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkesi'ndeki Kartepe Öğrenci Yurdu'nda depremzedeler ile sohbet eden Yanık, ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

6 Şubat'ta 2 büyük deprem yaşandığını hatırlatan Yanık, şunları söyledi:

'Devlet ve millet el ele verip, bu yaraları saracağız'

6 Şubat, bizim için gerçekten çok üzücü bir tarih. Aynı gün içinde büyük ve çok yıkıcı iki deprem yaşadık. Devamında da sürekli büyük sayılabilecek artçılarla beraber yaklaşık 20 gündür bir deprem sürecini yaşıyoruz. Can kayıplarımız, yaralılarımız var ama hızlıca devlet ve millet el ele verip, bu yaraları saracağız. Gidenleri geri getirme şansımız yok. Kayıpları onarma şansımız yok. Fakat geride kalan vatandaşlarımızın o ağır kayıplarını bir nebze olsun hafifletmeye çalışıyoruz. Milletimizle devletimizle depremzede vatandaşlarımızın yanındayız. Onların her ihtiyacını karşılamaya, tamam etmeye çalışıyoruz.

7 bine yakın psikososyal destek personeli sahada
Bakanlık olarak süreci yakından takip ettiklerini anlatan Yanık, şöyle konuştu:

'Deprem bölgesinde ve depremzede vatandaşlarımızın yoğun olarak tahliye oldukları illerde çok yoğun ve kesintisiz bir biçimde psikososyal destek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Depremzede vatandaşlarımızın akut ihtiyaçlarının tespiti, sonrasındaki süreçte ihtiyaç duydukları sosyal hizmet biçimlerinin tespiti noktasında arkadaşlarımız, çok yakından ve doğrudan çalışıyor. Şu anda deprem bölgesi ve dışarıdaki yoğun noktalar dahil olmak üzere yaklaşık 7 bine yakın psikososyal destek personelimiz sahada.'

'Deprem bölgesinde ayni yardımlar sorumluluğumuzda'

'1400-1500'e yakın araç ile depremzede vatandaşlarımızın psikososyal destek hizmetlerini sağlıyoruz. Öbür taraftan deprem bölgesinde ayni yardımlar sorumluluğumuzda. Bugün itibarıyla 86 depo ve 17'de yurt dışından gelen yardımları topladığımız depolar olmak üzere ayni yardım depolarımız bölgede. Bugün itibarıyla 203 sosyal marketimiz, buralara gelemeyenler için de 5 ayrı gezici sosyal marketimiz, vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Vatandaşlarımızın ısınma, battaniye, gıda, tüp ve benzeri ihtiyaçlarını, bebek ve kadınların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz.'

'Dünyada başka bir örneği yok'
Bakan Yanık, en kısa sürede yaraların sarılacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

'11 ili doğrudan etkileyen, Türkiye'nin geri kalanını da depremzede vatandaşlarımızın tahliyeleri ile etkileyen bir süreçten bahsediyoruz; asrın felaketi. Dünyada 7.7 ve 7.6 şiddetinde bir depremin aynı gün, peş peşe ve artçıları da neredeyse deprem büyüklüğünde olduğu başka bir örnek yok. Gerçekten büyük bir felaketin içinden geçiyoruz fakat bizim milletimiz güçlü, devletimiz güçlü. Vatandaşımızın ihtiyacı olan her şeyi karşılamak noktasında elimizden geleni yerine getiriyor ve sürece yaygın bir biçimde de hem barınma hem yerleşme hem eğitim, sağlık, sosyal hizmet faaliyetlerini yerine getireceğiz. Yaraları saracağız. Yara ağır ama saracağız. Sarmaya başladık, inşallah süreç içerisinde de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tamamlamaya devam edeceğiz.'

Deprem bölgesi ve çevresinde 7 bine yakın psikososyal destek personeli çalışıyor
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