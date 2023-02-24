  • USD: 18,86 - 18,89
  • EURO: 19,97 - 20,00
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü: İstanbul'da varılan mutabakatın tekrar canlandırılmasını samimiyetle istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem dayanışması nedeniyle Putin'e teşekkürlerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da varılan mutabakatın tekrar canlandırılmasını samimiyetle istediklerini, bu konuda her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü: İstanbul'da varılan mutabakatın tekrar canlandırılmasını samimiyetle istiyoruz
Ekleme: 24.02.2023 - 22:53 Güncelleme: 24.02.2023 - 23:02 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü: İstanbul'da varılan mutabakatın tekrar canlandırılmasını samimiyetle istiyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'de yaşanan depremler ve birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem dolayısıyla sergilediği dayanışma için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.

'Mutabakatın canlanmasını samimiyetle istiyoruz'

Rusya-Ukrayna savaşında daha fazla can kaybı ve yıkım yaşanmadan adil bir barış tesis edilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da varılan mutabakatın tekrar canlandırılmasını samimiyetle istediklerini, bu konuda her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Rende Sitesi sahibi tutuklandı: Kolonları kestirme nedeni ortaya çıktı! 105 kişiye mezar olmuştu
Ümit Özdağ'ın yardımcısı istifa etti!
Bakan Dönmez: Depremden etkilenen illerde hasarsız bölgelerin tamamında gaz arzı sağlandı
Asrın felaketinde 19'uncu gün: Can kaybı 44 bin 218'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü: İstanbul'da varılan mutabakatın tekrar canlandırılmasını samimiyetle istiyoruz
93 okul ve kurumla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan İstanbul Valiliği'ne yazı
Ukrayna'daki savaşın yıl dönümünde ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
Bakan Kirişci Şanlıurfa'da duyurdu: 1.5 milyar liralık hayvan yemi desteğinde bulunacağız
Dışişleri Bakanlığı açıkladı! 'Savaşın, Ukrayna'nın egemenliğinin tesisiyle bitmesi için her türlü çabayı sürdüreceğiz'
CHP'li yöneticiden sitem: Adalar'da 15 yıldır iktidarız ama bir binayı yıkıp yenileyememişiz
Bakan Yanık Kocaeli’nde depremzedeleri ziyaret etti
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Katar'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı
Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar...
6’lı masada kılıçlar çekildi! Akşener'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler: 'Bu masa noter görevi görmeyecek'
BDDK'dan FLAŞ konut kredisi kararı! 5 milyon TL'ye yükseltti
Almanya'da skandal duyuru! 'Tarihi geçmiş ürünleri depremzedelere gönderin'
Başkan Erdoğan Zelenski ile görüştü
Savaş çanları çalıyor! ABD'den tehlikeli hamle! Son yılların en yüksek seviyesine çıkaracak!
Bakan Kurum: hem konut hem de geçici iş yerleri yapacağız
6'lı masada İmamoğlu krizi! Akşener CHP'ye sert çıktı: Gerizekalılık...
Merakla beklenen iPhone 15'in görüntüleri sızdı: Şarj ömrü şaşırtacak

Merakla beklenen iPhone 15'in görüntüleri sızdı: Şarj ömrü şaşırtacak

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde hava durumu

Adım adım normalleşme: Yeni konutlar için ilk kazma vuruldu

Adım adım normalleşme: Yeni konutlar için ilk kazma vuruldu

Tıp öğrencisi Merve'den yürek sızlatan paylaşım: Annesiyle son yazışması...

Tıp öğrencisi Merve'den yürek sızlatan paylaşım: Annesiyle son yazışması...

İstanbul içinde göç başladı: Depremden sonra bu bölgeler terk ediliyor

İstanbul içinde göç başladı: Depremden sonra bu bölgeler terk ediliyor

Depremler sonrası Karadeniz'de heyelanlar sıklaştı

Depremler sonrası Karadeniz'de heyelanlar sıklaştı