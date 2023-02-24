Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan, deprem bölgesinde sahra hastanesi kuran Azerbaycan'a teşekkür etti. Afet bölgesinde görevli olan Azerbaycanlı ekiple bir araya geldiği görüntüleri paylaşan Koca, "Kardeşimiz, can dostumuz Azerbaycan, desteği ve acımıza ortak oluşuyla yanımızda" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla deprem bölgesinde sahra hastanesi kuran Azerbaycan'a teşekkür etti. Afet bölgesinde görevli ekiple bir araya gelen Koca, 'Kardeşimiz, can dostumuz Azerbaycan, desteği ve acımıza ortak oluşuyla yanımızda' dedi.Bakan Koca, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:'Kardeşimiz, can dostumuz Azerbaycan desteği ve acımıza ortak oluşuyla yanımızda. Kahramanmaraş'taki Sahra Hastanelerinden biri Azerbaycan tarafından kuruldu. Hekimlerimizi, sağlık çalışanlarımızı aratmayan ekiplerine ayrıca teşekkür ederiz.'