Bakan Kasapoğlu: Deprem felaketi sonrasında durdurulan spor organizasyonları yeniden başlayacak
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Türkiye'de yaşanan deprem felaketi sonrasında durdurulan spor organizasyonlarının yeniden başlayacağını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Türkiye'de yaşanan deprem felaketi sonrasında durdurulan spor organizasyonlarının yeniden başlayacağını duyurdu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından durdurulan spor faaliyetleri yeniden başlayacak.
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