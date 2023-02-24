Adalet Bakanlığından Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve Noterlere mirasçılık belgesi yazısı

Adalet Bakanlığı, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis, Adana ve Elazığ başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilen depremin ardından Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve Türkiye Noterler Birliği Başkanlığına 'Doğal Afet Bölgelerinde Düzenlenen Mirasçılık Belgeleri' konulu resmi yazı gönderdi.Bakanlık tarafından Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve noterlere gönderilen yazıda;OHAL ilan edilen illerde bulunan veya deprem felaketi nedeniyle OHAL ilan edilen illerden ayrılmak zorunda kalanların ülke çapındaki tüm Sulh Hukuk Mahkemelerinden mirasçılık belgesi almak için talepte bulunabilecekleri belirtildi.4539 sayılı Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümüne ve Bazı İşlemlerin Kolaylaştırılmasına ilişkin Kanunda yer alan başvuru ve temsile ilişkin kolaylaştırıcı düzenlemelerin ve istemleri halinde adli yardımdan yararlandırılmalarına ilişkin hükmün dikkate alınması gerektiği istendi.Kanunda sayılan istisnalar dışında ülke çapındaki tüm noterliklerden mirasçılık belgesi almak için talepte bulunabilecekleri belirtildi.Mirasçılık belgelerinin düzenlenmesinde öncelikle resmi kayıtların esas alınması, resmi kayıt bulunmaması halinde diğer muteber delillerin ikame edilmesi gerektiği kaydedildi.Hangisinin önce veya sonra vefat ettiği tespit edilemeyenlerin aynı anda ölmüş sayılacaklarının ve aynı anda ölmüş sayılmaları nedeniyle birbirlerine mirasçı olamayacaklarının dikkate alınması gerektiği vurgulandı.Son olarak, çekişmesiz yargı kararlarından olan mirasçılık belgesinin maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmediği belirtildi.