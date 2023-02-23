Yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 171 kişi için tutuklama kararı
Son dakika haberine göre, Adalet Bakanı Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 171 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını açıkladı.
Adalet Bakanı Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 171 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını açıkladı.
Adalet Bakanı Bozdağ, 'Tutuklu 171 kişiden 78'i müteahhit, 64'ü yapı sorumlusu, 11'i yapı sahibi.' dedi.
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