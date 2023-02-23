Vedat Bilgin: 1,5 milyar TL tahsis ederek 20 bin 700 kişilik istihdam sağladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yayınladığı mesajında şu bilgileri verdi:'Afetten etkilenen yerlerde kamusal ihtiyaçların giderilmesi için Toplum Yararına Program kapsamında 1,5 milyar TL tahsis ederek 20 bin 700kişilik istihdam sağladık. Sosyal devlet olma bilinciyle emeğin yanında olacak,depremin yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağız.İşyeri deprem nedeniyle kapanmış olan ve işsizlik ödeneği alamayanlar ile kısa çalışma ödeneği alamayan depremzedelerimize günlük 133,44 TL Nakdi Ücret Desteği veriyoruz. Sosyal Devlet şuuruyla deprem bölgesindekiemekçilerimizin yanında olup yaraları sarmak için çalışıyoruz.Deprem bölgesindeki emekçilerimizi korumak amacıyla OHALsüresince işten çıkarma yasağı uyguluyoruz. Bölgedeki işçilerimizinçalışamadıkları süre için Kısa Çalışma Ödeneği ile ücret desteği veriyoruz.'