Van'da 486 kilo esrarı narkotik köpeği Kaşkol buldu

Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ve hudut birliklerince düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği ‘Kaşkol’ ile yapılan aramalarda 486 kilo toz esrar ele geçirildi.

Türkiye el ele depremin yaralarını sararken bir yandan da hayat devam ediyor.Ülkenin bu zor günlerinde bütün dikkatler deprem bölgesindeyken uyuşturucu tacirleri de boş durmuyor.Güvenlik güçleri ise bu tacirlere göz açtırmıyor.Van İl Jandarma Komutanlığı ile 6. Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında sınırdan uyuşturucu geçişi olacağı ihbarı üzerine harekete geçti.Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, arazide narkotik köpeği ‘Kaşkol' ile yapılan arama-tarama faaliyetinde, 486 kilo toz esrar ele geçirdi. Uyuşturucuyu araziye gizleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.