MSB duyurdu: Hudut Kartalları 486 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi

Milli Savunma Bakanlığı, "Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında Jandarma ile koordineli olarak yaptığı arama-tarama faaliyetinde 486 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Deprem bölgesinde canla başla görev yapan Mehmetçik, hudut güvenliği için de etkin ve kararlı şekilde görevini sürdürüyor. Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında Jandarma ile koordineli olarak yaptığı arama-tarama faaliyetinde 486 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.' açıklamasında bulundu.MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Ayrıca yılbaşından itibaren hudutlarımızda gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 827 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi.' denildi.