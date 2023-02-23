Mezara konulurken canlandı: Dünya bu depremzedeyi konuşuyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler Türkiye ve Suriye’de on binlerce insanın ölümüne neden oldu. Depremden ağır bir darbe alan Suriye’de enkaz kaldırılma anında ilginç bir olay yaşandı.

Daily Star'da yer alan habere göre Suriye'de meydana gelen depremin enkazında ölü bulunan bir kişi, cenaze töreninde hayata döndü.Ahmed el-Maghribi'ye, Suriye'nin Atarib kasabasında çöken bir binadan çıkarıldıktan sonra ölü teşhisi konuldu.Doktorlar ve sağlık görevlileri, aile üyelerinin gelip onu teşhis etmesini beklerken, Maghribi'nin cesedini morga koydu.Öldüğü sanılan Maghribi'nin cenaze işlemleri sırasında hareket ettiği iddia edildi. Yerel basında çıkan haberlerde Maghribi'nin kalbinin durduktan sonra yeniden çalışmış olabileceği bu tür vakaların nadiren de olsa görülebildiği belirtildi.Suriye'de Kahramanmaraş merkezli depremlerden şiddetli etkilenen Afrin ilçesinin Cinderes beldesinde yaşamını yitirenlerin cenazeleri toprağa veriliyor.