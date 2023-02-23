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Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak

Merkez Bankası faiz kararı için piyasalarda tüm gözler bugün Para Politikası Kurulu'ndan gelecek açıklamalarda olacak. Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı ile 2023 yılının 2. önemli kararı gelecek. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne oldu? Öte yandan faiz kararı sonrası karar metni gelecek dönemin para politikasına ışık tutacağından ekonomistlerin radarında olacak. İşte TCMB faiz kararı öncesi bilinmesi gerekenler...

Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak
Ekleme: 23.02.2023 - 09:32 Güncelleme: 23.02.2023 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak
Yılın ikinci Merkez Bankası faiz kararı bugün gelecek.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) bugün Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak. TCMB Ocak ayında faizi yüzde 9 düzeyinde sabit bırakmıştı. Peki Merkez Bankası faiz beklentisi ne oldu?

ŞUBAT AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası toplantısı bugün Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşecek. Para Politikası Kurulu toplantı sonrası kararını duyuracak. Merkez Bankası faiz kararı saat 14:00'da açıklanacak.

Faiz kararı metni gelecek dönemin para politikasına ışık tutacağından piyasaların radarında olacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE OLDU?

Merkez Bankası faiz beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Merkez Bankası faiz beklentisi konusunda ekonomistlerden farklı açıklamalar geldi. Analistlerin bir kısmı faiz indirimi beklerken, bir kısmı da Merkez Bankası'nın faizde değişikliğe gitmeyeceğini öngördü.

Faiz beklentisi sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8'e indirilmesini bekliyor.

Ekonomistlerden 10'u mevcutta yüzde 9 düzeyinde bulunan politika faizinin 100 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 1'i bu indirimin 150 baz puan olacağını tahmin etti. Ekonomistlerden 6'sı ise Merkez Bankası'nın faizi sabit tutacağını öngördü.

2023 YILININ İLK FAİZ KARARI OCAK AYINDA GELDİ

Geçen ay gerçekleştirilen Ocak ayı Merkez Bankası toplantısı sonrası politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 9 düzeyinde tutulmuştu.
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