Kahramanmaraşta yaptığı bina 70 kişiye mezar olmuştu.. Binanın mimarı Bursa'da yakalandı
Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından il merkezinde 70 kişinin hayatını kaybettiği Badi Saba isimli sitenin mimarı, Bursa'da gözaltına alındı.
11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli depremler, büyük yıkımlara yol açtı.
43 bini aşkın canın gittiği afette, çok sayıda vatandaş da yaralı kurtuldu.
Bölgede çalışmalar devam ederken, yıkılan binalara ilişkin de incelemeler başlatıldı.
Bu süreçte birçok binadaki ihmalkarlıklar gözler önüne serildi.
Başlatılan soruşturma kapsamında birçok kişi gözaltına alınarak tutuklanırken, aranan isimler de tek tek yakalanıyor.
Kahramanmaraş'ta soruşturma başlatıldı
Elbistan ve Pazarcık merkezli yaşanan depremlerin ardından 11 şehirde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
Bursa'da yakalandı
Kahramanmaraş'ta 25 daireden oluşan Badi Saba Sitesi'nde şantiye şefi olarak görev yapan A.E.Ç. isimli mimar, merkez Osmangazi ilçesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Yaptığı bina 70 kişiye mezar oldu
70 kişinin hayatını kaybettiği siteyle ilgili gözaltına alınan A.E.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
43 bini aşkın canın gittiği afette, çok sayıda vatandaş da yaralı kurtuldu.
Bölgede çalışmalar devam ederken, yıkılan binalara ilişkin de incelemeler başlatıldı.
Bu süreçte birçok binadaki ihmalkarlıklar gözler önüne serildi.
Başlatılan soruşturma kapsamında birçok kişi gözaltına alınarak tutuklanırken, aranan isimler de tek tek yakalanıyor.
Kahramanmaraş'ta soruşturma başlatıldı
Elbistan ve Pazarcık merkezli yaşanan depremlerin ardından 11 şehirde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
Bursa'da yakalandı
Kahramanmaraş'ta 25 daireden oluşan Badi Saba Sitesi'nde şantiye şefi olarak görev yapan A.E.Ç. isimli mimar, merkez Osmangazi ilçesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Yaptığı bina 70 kişiye mezar oldu
70 kişinin hayatını kaybettiği siteyle ilgili gözaltına alınan A.E.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI