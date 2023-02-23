Kahramanmaraşta yaptığı bina 70 kişiye mezar olmuştu.. Binanın mimarı Bursa'da yakalandı

11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli depremler, büyük yıkımlara yol açtı.43 bini aşkın canın gittiği afette, çok sayıda vatandaş da yaralı kurtuldu.Bölgede çalışmalar devam ederken, yıkılan binalara ilişkin de incelemeler başlatıldı.Bu süreçte birçok binadaki ihmalkarlıklar gözler önüne serildi.Başlatılan soruşturma kapsamında birçok kişi gözaltına alınarak tutuklanırken, aranan isimler de tek tek yakalanıyor.Elbistan ve Pazarcık merkezli yaşanan depremlerin ardından 11 şehirde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatılmıştı.Kahramanmaraş'ta 25 daireden oluşan Badi Saba Sitesi'nde şantiye şefi olarak görev yapan A.E.Ç. isimli mimar, merkez Osmangazi ilçesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.70 kişinin hayatını kaybettiği siteyle ilgili gözaltına alınan A.E.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.