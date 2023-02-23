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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Gün beraberlik günü

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Osmaniye'de muhtarlarla bir araya gelerek, "Gün, beraberlik günü. Allah'ın izniyle bu süreci hep birlikte atlatacağız" dedi.

Ekleme: 23.02.2023 - 13:25 Güncelleme: 23.02.2023 - 13:26 / Editör: Ozge Selin
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Gün beraberlik günü
Türkiye, 6 Şubat'ta yaşadığı deprem felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalarla ilgili ekipler canla başla çalışıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Osmaniye'de koordinasyon toplantısı düzenledi.

Bakan Kasapoğlu başkanlığında, Osmaniye Valiliği Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya; Vali Erdinç Yılmaz, koordinatör valiler Niğde Valisi Mustafa Koç ve Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ile İsmail Kaya, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Bakan Kasapoğlu, ilk andan itibaren ülkenin, devletin, kurum ve kuruluşların, binlerce gönüllünün süreci yönetmek ve yaraları sarmak için seferber olduğunu kaydetti.

'Sorunlar el birliğiyle çözüme kavuşturulacak'
Mahalle ve köy bazlı ihtiyaçların hepsinin giderileceğinden kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, muhtarlar tarafından dile getirilen sorun ve taleplerin el birliğiyle çözüme kavuşturulacağını kaydetti.

'Gün, beraberlik günü'
Depremin ilk anından itibaren sürecin yönetilmesinde gayretle çalışan herkese teşekkür ettiğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, 'Gün, beraberlik günü. Allah'ın izniyle bu süreci hep birlikte atlatacağız. Rabb'im yardımcımız olsun.' dedi.

'Bu felaketin yaralarını hep birlikte saracağız'
Vali Erdinç Yılmaz da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Depremin ilk anından itibaren beraber mücadele veriyoruz ve bu mücadelemiz devam edecek. Bu süreç, zorlu bir süreç; büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Bakanımızın liderliğinde, ilk anlardan itibaren Osmaniye'mizde güzel bir yönetim örneği sergiledik. Bundan sonra da Osmaniyeli hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak, vatandaşlarımızı rahat ettirebilmek, bu acılarını dindirebilmek için var gücümüzle çalışacağız. Dünya tarihinin en büyük kara depremini yaşadık. Bu felaketin yaralarını hep birlikte saracağız.
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