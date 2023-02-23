Düzce'de hakaret ve saldırıya uğrayan kişi, deprem bölgesine 6 bin lira bağış şartıyla uzlaştı

Düzce'de bir kişi, kendisini darp eden şahıs ile, depremzedelere 6 bin TL bağış yapması şartıyla uzlaşmaya varacağını söyledi. Teklifi kabul eden şahıs, kampanyaya 6 bin TL bağışta bulundu.

Hakaret ve saldırıya uğradı, depremzedelere bağış şartıyla el sıkıştı.Edinilen bilgiye göre, Düzce'de yaşayan E.A, telefon görüşmesi yaptığı sırada kendisine hakaret eden ve yüz yüze geldiklerinde de darp eden S.B.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine S.B. hakkında basit yaralama ve hakaret suçundan soruşturma başlatıldı.Soruşturma dosyası, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. E.A., depremzedelere AFAD Tek Yürek Kampanyası aracılığıyla 6 bin lira bağışta bulunması şartıyla uzlaşacağını söyledi.Teklifi kabul eden S.B., kampanyaya 6 bin TL bağışta bulundu.