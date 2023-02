Başkent belediyeleri konuk depremzedeler için seferber oldu

Ankara'daki AK Partili ilçe belediyelerinin başta kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerini ile birlikte felaketin ilk gününden itibaren kurtarma başta olmak üzere insan gücü ve ekipman desteğinin yanısıra depremzedeler için oluşturmaya başladıkları yardım paketleri deprem bölgesinde binlerceinsana ulaştı ve ulaşmaya da devam ediyor.Ankara ilçe belediyelerinin kurdukları yardım köprüleri sayesinde deprem bölgesinde aileler sıcak yemek yeme imkanı bulurken Ankara'ya gelen ailelerin de en başta barınma ihtiyaçları karşılanıyor ve sosyal destek sağlanıyor. Ankara'ya gelen depremzede ailelerin çocukları müzelere götürülüyor,tiyatro izlettiriliyor aileleri ile birlikte gezilere götürülüyor ve çeşitli oyun etkinlikleri yapılıyor.Ankara'daki AK Partili ilçe Belediyelerinin ilk yardım, kurtarma, sağlık temizlik ve sosyal yardım ekipleri depremin ilk gününden bu yana depremzedelerin yaralarını sarmak için canla başla çalışıyor. AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın başlattığı projelerle, ilçe belediyelerinin ekipleri depremde mağduriyet yaşayan vatandaşları sıcak yuvalara kavuştururken, ailelere yemek ve giyim desteklerinin yanı sıra deprem sonrası oluşan travmaları gidermek adına psikolog ve çocuklar için pedagog destekleri ile depremzedelerin her türlü yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanmasına çalışılıyor. Depremin ilk saatlerinden itibaren seferber olan ve felaket bölgesine ulaşan AK Partili Belediye ekipleri, vatandaşların yaşamsal ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal alanlar da oluşturarak depremzedelerin yaşadıkları büyük travmayı atlatmalarına katkı sağlamaya çalışıyorlar. Bu alanlarda Ankara ilçe belediyeleri ekiplerinin özellikle çocuklar için düzenlediği yoğun sosyal etkinlikler dikkati çekerken çocuklar tiyatro gösterileri ve spor etkinlikleri ile hoşça vakit geçiriyorlar. Depremzede çocuklar için özel alanda açılan buz pateni pistinde ise paten, kask ve dizlikler belediyeler tarafından karşılanıyor ve çocuklar spor yapma ve eğlenme imkanı da bulmuş oluyor.Ankara ilçe belediyeleri üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerin, eğitim ve öğretimleri devam eden öğrencilerin kitap ve kırtasiye malzemelerinin karşılanmasına destek verirken çok sayıda depremzede öğrenciye de deneme test setlerini ulaştırılıyor. İlçe belediyeleri, deprem bölgelerinden Ankara'ya gelen vatandaşların arasında iş arayan depremzedelere de kariyer ofisinde öncelik sağlayarak iş imkanları oluşturuyor.Mamak Belediyesi'nden deprem bölgesine insani yardımlar ulaştırmaya devam ederken Başkent'te misafir edilen depremzedelerin Psiko-Sosyal destek ihtiyaçlarını da karşılıyor. Türkiye'yi derin yasa boğan depremlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Mamak Belediyesi de bu çalışmalarını hem deprem bölgesinde hem de Mamak'ta yürütmeye devam ediyor. Depremden etkilenen şehirlerden Ankara'ya gelen depremzedelerin, barınma, giyinme ve gıda ihtiyaçlarını ilk günden bu yana büyük bir seferberlik ve başarılı bir koordinasyonla yürüten Mamak Belediyesi, çocukların psiko-sosyal destek ihtiyaçlarının karşılanması için de çaba sarf ediyor.Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen depremin ilk anından itibaren yardım çalışmalarına aralıksız devam eden Şereflikoçhisar Belediye Başkanlığı Hatay, İskenderun, Malatya ve Elbistan'a toplam 11 tır yardımlar göndererek depremzedelerin yanında oluyor. Yardım çalışmalarına aralıksız devam eden Şereflikoçhisar Belediyesi üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin, eğitim ve öğretimleri devam eden öğrencilerin kitap ve kırtasiye malzemelerinin karşılanmasına, deneme test setlerinin depremzede öğrencilere ulaştırılmasını sağlanıyor.Sincan Belediyesinin Kahramanmaraş depreminin ilk gününden itibaren gerek insan gücü gerek iş makinaları gerekse gönderdiği yardım tırları ve bölgede verdiği hizmetlerle depremzede vatandaşlarla tek yürek olarak Sincan'da kalan ailelere günlük 2 öğün sıcak yemek desteği de veriliyor. Belediye ekipleri depremzedelerin kaldıkları evlere özenle paketledikleri sıcak yemekleri bizzat ulaştırıyor. Belediye personeli kadınlar kendi imkanlarıyla oluşturdukları kıyafet, gıda ve mutfak malzemelerinden oluşan yardımları Sincan Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi'nde topladı yardım malzemeleri kolilenerek depremzede ailelere ulaştırıldı.Tiyatro, perdelerini bu kez depremzede çocuklar için açtı. Altındağ Belediyesi deprem nedeniyle Ankara'ya göç etmek zorunda kalan çocuklar, bir süreliğine de olsa, depremin acısını unuttu, keyifli anlar yaşadı. Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde sergilenen “Oynasın da Büyüsün” isimli tiyatro oyunu, depremzede çocuklara moral oldu. Altındağ Belediyesi Başkente gelen binlerce depremzedeye; gıda, giyim, kömür ve yemek desteğinde bulunuyor.Kahramankazan Belediyesi depremden etkilenen aileler ve minik çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Akvaryumdan hayvanat bahçesine, müzelerden oyun alanlarına kadar pek çok farklı yere geziler düzenleyerek minik çocukların depremde yaşadıkları olumsuzları unutturmak ve güzel vakit geçirmeleri amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Çamlıdere'ye bir gezi düzenleyerek burada müzeleri gezdirerek, çocuklarımıza Oyuncak Müzesi, Terazi Müzesi, Hayvan Müzesi gibi farklı noktalarda vakitler geçirilerek ailelere moral verildi. Başlattığımız ‘Evim Evindir' çağrısı kapsamında depremzede aileleri Kahramankazan'da ağırlanırken, toplamda 690 hanede 2845 kişi Kahramankazan'a gelerek evlere yerleştirildi.Nallıhan Belediyesi bünyesinde Nallıhan İl Kaymakamlığı ile yürütülen projede gönüllü vatandaşlar ile depremzedeler için oluşturulan sıcak yuvalara yerleştirilen ailelere temel gıda ürünleri, temel ev eşyaları gibi ihtiyaçlar karşılanarak yaraları sarılıyor.Depremden mağduriyet yaşayan vatandaşlara yönelik Ankara'da barınma ve sosyal tesisler sağlayan Keçiören Belediyesi Ankara'da yapılacak olan hizmetler içerisinde 10 yardım toplama merkezi kurularak, barınma alanları tahsis edilirken, aynı zamanda iş arayan depremzedelere kariyer ofisinde öncelik sağlanarak iş imkanları oluşturuldu. Can dostların bakım ve tedavilerini yapmak için görevlendirilen iki veteriner hekim ve bir yardımcı personel Kahramanmaraş ve Hatay'daki çalışmalarını sürdürüyor. Keçiören Belediyesi, afet bölgesinden gelen çocukların deprem travmasını atlatması için Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti'ne gezi düzenledi. Paten, kask ve dizliğin belediye tarafından verildiği tesiste çocuklar gönüllerince eğlenme fırsatı buldular. Keçiören Aktepe Mahalle Konağında kurulan Beypazarı Bürgüsü Atölyesi depremzedeler için seferber oldu. Kadın eğitmenler ve kursiyerlerin gönüllü olarak çalıştığı atölyede yöresel bez dokuma çalışmalarına deprem nedeniyle bir süre ara verildi. Çalışmalar, mahalle konağında bulunan dikiş atölyesinde yorgan, battaniye ve nevresim üretimi yapılarak devam ediyor. Burada üretilen ürünler depremzedelere gönderiliyor.2 binden fazla depremzede misafir edilmek üzere çalışmalar yürüten Kızılcahamam Belediyesi, Depremzedelere barınma ihtiyacı doğrultusunda Kızılcahamam Belediyesi Muhsin Yazıcıoğlu Tesisi, Soğuksu Otel, İlçede Bulunan Oteller ve Evlerde misafir ediliyor. Aynı zamanda depremzedelere 3 öğün yemek dağıtılarak ihtiyaçları karşılanıyor.Kalecik Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremin ardından tüm imkanlarıyla afet bölgesine intikal etti. İlk günden itibaren depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a 8 adet yardım tırı gönderen Kalecik Belediyesi, personeliyle de arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Kalecik Belediyesi aynı zamanda afet bölgesinden Ankara'ya gelen depremzedelere kapılarını da açtı. ‘Evim Evindir' projesi ile depremzede aileleri Kalecik'e davet eden Belediye, bünyesindeki konuk evinde afet bölgesinden gelen birçok vatandaşı ağırlamaya başladı.Akyurt Belediyesi Merkezi Kahramanmaraş olan ve çevre illerde de yıkıcı etkiye sebep olan depremin ardından Türkiye'nin her yerinden deprem bölgesine yardımlar gönderiliyor. Ankara'dan da belediyeler yardım duyurularını yaparak vatandaşlardan gelen yardımları sınıflayıp bölgeye gönderdi, iş makineleriyle, personel gücüyle yaraları sarmak için seferber oldu.Pursaklar Belediyesi Kahramanmaraş merkezli olan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından ilçeye gelerek buradaki yakınlarının yanına yerleşen veya ev tutarak yeniden bir düzen kurmaya çalışan depremzedelerin temel ihtiyaç malzemeleri olan; gıda ihtiyaçlarını ve giyinme ihtiyaçlarını Tebessüm Çarşısı'ndan karşılıyor. Ayrıca depremzede çocukların bir nebzede olsun yüzlerini güldürmek isteyen Pursaklar Belediyesi, Yaşam Merkezi'nde çeşitli etkinlikler düzenliyor.