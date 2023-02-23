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Bakanlık duyurdu: Enkaz altından çıkarılan 1405 çocuk, ailesine kavuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, enkaz altından çıkarılmış ve refakatçisi olmayan 1405 çocuğun, kimlik doğrulaması ile ailesine teslim edildiğini duyurdu.

Ekleme: 23.02.2023 - 19:37 Güncelleme: 23.02.2023 - 19:42 / Editör: Ozge Selin
Bakanlık duyurdu: Enkaz altından çıkarılan 1405 çocuk, ailesine kavuştuAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının konuya dair yaptığı açıklamada, 'Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1890 çocuğumuz kayıt altına alınmıştır. Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1405 çocuk ailesine teslim edilmiş, 105 çocuğumuz tedavisinin ardından bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır. 380 çocuğumuzun ise hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip edilmektedir. Kimliği tespit edilen 1784 çocuğumuz, kimliği henüz tespit edilemeyen 106 çocuğumuz bulunmaktadır' ifadelerine yer verildi.

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