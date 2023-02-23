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Babası ve iki çocuğunu depremde kaybetmişti: Hayatta kalan tek kızıyla 17 gün sonra hastanede buluştu

Kahramanmaraş depreminden etkilenen Hatay'ın Belen ilçesinde yıkılan binanın enkazdan kurtarıldıktan sonra sol kolu ampute edilen Halime Bağrıaçık, aynı enkazdan saatler sonra çıkarılarak sol bacağı ampute edilen kızı İrem ile felaketten 17 gün sonra Isparta’da hastanede buluştu. Annesine çok sevdiği şekerlemeden getiren İrem’in ilk söylediği ise bacağının kesildiği oldu. Anne Halime Bağrıaçık, "Olsun annem bir şey olmaz" diyerek öptüğü kızını teselli etmeye çalıştı.

Ekleme: 23.02.2023 - 22:44 Güncelleme: 23.02.2023 - 22:56 / Editör: Ozge Selin
Babası ve iki çocuğunu depremde kaybetmişti: Hayatta kalan tek kızıyla 17 gün sonra hastanede buluştuKahramanmaraş merkezli ilk depreme, 3 çocuğu ve babasıyla birlikte oturdukları Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı Tuna Apartmanı'nda yakalanan Halime Bağrıaçık, enkaz altında kaldı. Halime Bağrıaçık 17'nci saatte kurtarılarak Mersin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kızları İnci (5) ve 10 aylık Selma Nur ile babası enkazda yaşamını yitiren Halime Bağrıaçık'ın büyük kızı 7 yaşındaki İrem ise 131'inci saatte enkazdan çıkarılarak Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Babası ve iki çocuğunu depremde kaybetmişti: Hayatta kalan tek kızıyla 17 gün sonra hastanede buluştu

Annenin sol kolu, kızının sol bacağı ampute edildi

Mersin'de yapılan operasyonda sol kolu ampute edilen Halime Bağrıaçık, daha sonra Isparta SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gönderilerek, yoğun bakımda tedaviye alındı. Kızı İrem'in de Adana Şehir Hastanesi'nde sol bacağı ampute edildi.

Babası ve iki çocuğunu depremde kaybetmişti: Hayatta kalan tek kızıyla 17 gün sonra hastanede buluştu

Başkanın eşinden yardım istedi

Isparta SDÜ Hastanesi'nde tedavisi süren Halime Bağrıaçık, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in eşi Şadiye Başdeğirmen tarafından ziyaret edildi. 2 çocuğunu ve babasını kaybeden Bağrıaçık, Şadiye Başdeğirmen'den sağ olan kızı İrem ile kendisini buluşturması ricasında bulundu.

Başkan kendi özel aracıyla gidip çocuğu aldı

Acılı annenin bu isteği üzerine devreye giren Şadiye Başdeğirmen, konuyu eşi Şükrü Başdeğirmen ile paylaştı ve Adana'da tedavi gören İrem'e ulaşıldı. İrem'i alıp Isparta'ya getirmek isteyen Başdeğirmen çiftinin talebi, Adana Valiliği'ne iletildi. Valilik, birinci derece akrabası olmadan çocuğun verilemeyeceğini belirterek, onay vermedi. Bunun üzerine ilgili bakanlıklarla görüşen Başdeğirmen çiftinin çabaları sonuç verdi ve dün gece saat 23.55'te çocuğun teslim edilebileceği iletildi. O sırada Hatay'da bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Adana'ya geçerek gerekli yasal işlemleri tamamladıktan sonra İrem'i kendi özel aracıyla alarak yola çıktı.

Babası ve iki çocuğunu depremde kaybetmişti: Hayatta kalan tek kızıyla 17 gün sonra hastanede buluştu

'Beni çıkarıncaya kadar iki kızım daha can verdi'

Hastane odasında kızıyla buluşmak için bekleyen Halime Bağrıaçık, ilk depremde kızlarını korumak için üzerlerine kapandığını anlatırken, 'Ev bir anda üzerime çöktü. Benim kolum, kızım İrem'in ise bacağı gardırobun altında kaldı. Babam kızımın üzerine kapaklanmış vaziyetteydi ve ölmüştü. Beni çıkarıncaya kadar iki kızım daha can verdi' dedi.

Hastanede duygusal buluşma

Dedesi ve kardeşlerini kaybettiğinden habersiz olan İrem ise Isparta'ya gelene kadar annesi ile yeniden kavuşmanın hayalini kurdu. İrem, bugün saat 15.00 sıralarında Başkan Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte annesinin tedavi gördüğü hastaneye geldi. Şadiye Başdeğirmen'in kucağına aldığı İrem, annesinin kaldığı ortopedi servisine çıkarıldı. Hastane odasında buluşan anne ve kızı birbirlerine sarılarak hasret giderdi. Annesine çok sevdiği şekerlemeden getiren İrem'in ilk söylediği ise bacağının kesildiği oldu. Anne Halime Bağrıaçık, 'Olsun annem bir şey olmaz' diyerek öptüğü kızını teselli etmeye çalıştı.

Kızının getirdiği şekerlemeyi tadan Halime Bağrıaçık, 'Başkanım ve değerli eşi bana bugün çok mutlu anlar yaşattı. Allah ayaklarına taş değdirmesin. İlk günden bu yana benimle çok yakından ilgilendiler ve ‘kızını sana getireceğiz' diye söz vermişlerdi. Yürekten inandım ve bugün kızıma kavuştum. Çok mutluyum' dedi.

Babası ve iki çocuğunu depremde kaybetmişti: Hayatta kalan tek kızıyla 17 gün sonra hastanede buluştu

'Keşke daha fazlasını yapabilseydik'

Acılı anne ile hayatta kalan tek kızını kavuşturan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen de 'Böylesi acıyı Rabbim bir daha yaşatmasın. Hastanede tanıdığımız Halime Hanım'ın acısını bir nebze olsun dindirmek için kızı İrem ile buluşturma sözü vermiştik. Bugün bu ana tanıklık etmekten mutluyuz. Keşke daha fazlasını yapabilseydik. Artık İrem ve annesi bize emanet. Isparta'da kalmak istedikleri süre boyunca her konuda yanlarındayız' ifadelerine yer verdiler.

Hastanede annesinin yanında kalacak

Depremden 17 gün sonra annesine kavuşan ve henüz kardeşlerinin vefat ettiğinden haberi olmayan İrem'in, annesinin yanında kalacağı ve ampute edilen bacağına protez takılması için tedavisine başlanacağı öğrenildi. Ayrıca çocuk psikologları tarafından da İrem'e destek verileceği belirtildi. Öte yandan, Halime Bağrıaçık'ın eşinin bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu kaydedildi.
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